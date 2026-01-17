Tako je idiokracija, tragična koliko i komična vladavina Donalda Trumpa u “kolijevci demokracije” koju intenzivno pretvara u “lijes demokracije”, dobila novi zamah i poprimila distopijsku dimenziju.
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Nobelova nagrada je moneta za podmićivanje diktatora Trumpa
Čitanje članka: 1 min
Predsjednik uprave Applea darovao je Donaldu Trumpu plaketu od 24-karatnog zlata s njegovim imenom. Katar mu je darovao 400 milijuna dolara vrijedan putnički zrakoplov. Švicarski političari darovali su mu zlatni Rolex i zlatnu polugu. Elon Musk darovao mu je pobjedu na izborima.
