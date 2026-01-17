Obavijesti

News

Komentari 4
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Nobelova nagrada je moneta za podmićivanje diktatora Trumpa

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Nobelova nagrada je moneta za podmićivanje diktatora Trumpa
Foto: Daniel Torok/The White House

Tako je idiokracija, tragična koliko i komična vladavina Donalda Trumpa u “kolijevci demokracije” koju intenzivno pretvara u “lijes demokracije”, dobila novi zamah i poprimila distopijsku dimenziju.

Admiral

Predsjednik uprave Applea darovao je Donaldu Trumpu plaketu od 24-karatnog zlata s njegovim imenom. Katar mu je darovao 400 milijuna dolara vrijedan putnički zrakoplov. Švicarski političari darovali su mu zlatni Rolex i zlatnu polugu. Elon Musk darovao mu je pobjedu na izborima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026