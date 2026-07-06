Nobelovac hrvatskog podrijetla u Zagrebu: Ohrabrujte djecu da postavljaju pitanja

Ključno je djecu i mlade ohrabrivati da postavljaju pitanja, rekao je u ponedjeljak John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku koji boravi u Hrvatskoj.

Dok se dvoumio prihvatiti ili ne poziv da posjeti domovinu svojih roditelja – oca rođenog u Komiži i majke rođene Amerikanke, no hrvatskog podrijetla – Martinis je pomislio: „Čuo sam da je prekrasno”.

Zagreb: John M. Martinis u MVEP održao predavanje „Od Komiže do kvantnog doba“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kalifornijski fizičar time se referirao na još jednog Johna M. hrvatskog podrijetla - američkog glumca Johna Malkovicha koji je u nedavno objavljenom promidžbenom spotu za Hrvatsku popularizirao taj slogan.

Martinis, pionir kvantne mehanike, uz još dvojicu znanstvenika dobitnik je Nobelove nagrade za 2025. za istraživanje koje je omogućilo razvoj kvantnih računala, tehnologije koja će značajno odrediti budućnost.

Martinis, John Clarke i Michel Devoret eksperimentima su dokazali da se kvantna mehanika, u pravilu fizika manjih čestica, može primijeniti i na većim razinama poput električnih krugova.

U ponedjeljak je u Zagrebu govorio na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, na Institutu Ruđer Bošković i u ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Potom će se u uputiti u Dalmaciju gdje će posjetiti Komižu.

„Dobro došli doma, profesore Martinis”, rekao mu je šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

Martinis je od prošlogodišnje nagrade postao svojevrsni „veleposlanik znanosti” i u Zagrebu je govorio o svom istraživačkom putu.

Njegov otac bio je ribar koji je „morao znati popravljati stvari” i uvijek je nešto radio u garaži, prepričao je fizičar na Zrinjevcu.

No, ključno za njegov znanstveni put bio je pristup odgoju njegovih roditelja koji su ga uvijek „ohrabrivali da postavljam pitanja”.

„Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to bilo važno”, rekao je Martinis.

Zagreb: John M. Martinis u MVEP održao predavanje „Od Komiže do kvantnog doba“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ponovno se referirajući na promidžbeni spot s Malkovichem, ali i na svoj dosadašnji boravak u Hrvatskoj, američki znanstvenik naglasio je da ga je to podsjetilo na ono što je doživljavao odrastajući u hrvatskom okruženju u San Pedru u Kaliforniji, ponajprije „tvrdoglavost” hrvatskih ljudi, ali i izravnost u govorenju onoga što im je na umu.

Oboje mu je pomoglo u njegovoj znanstvenoj karijeri, istaknuo je.

Grlić Radman je rekao da je Hrvatska mala zemlja, ali da je znanost važan dio njezinog identiteta. Izrazio je nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između hrvatske i američke znanstvene zajednice.

Kvantna računala, na čijem razvoju fizičar radi, imat će značajnu primjenu u cijelom društvu. Martinis vjeruje da će se velik napredak postići u idućih pet do deset godina i da će to zahtijevati preustroj velikog dijela društva.

Kao jedno od područja gdje će se ta tehnologija moći primjenjivati Martinis je istaknuo dizajn molekula, odnosno materijala koji bi mogli zamijeniti kritične minerale, sirovine za kojima vlada golema potražnja jer su ključne u proizvodnji modernih tehnologija, od mobitela i baterija za električne automobile do obnovljvih izvora energije i obrambenih sustava.