Anto Nobilo: USKOK ima grešku zbog koje cure informacije

<p>Odvjetnik<strong> Anto Nobilo bi</strong>o je gost <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a556800/Anto-Nobilo-Postoji-sistemska-greska-u-USKOK-u-zbog-koje-cure-informacije.html" target="_blank">Novog dana</a> gdje je komentirao aferu Janaf te koliko su predsjednik i premijer obaviješteni u takvim situacijama. </p><p>Na pitanje tko smije znači činjenice o istragama i uhićenjima odvjetnik Anto Nobilo iz svoga iskustva objašnjava:</p><p>- Najmanje dan prije kretanja u akciju obavještavao bi se premijer, a ako su bili dobri odnosi, onda i predsjednik pod objašnjenjem da nije u redu da najviši političari u Hrvatskoj iz novina čitaju o nečemu što je sigurnosno važno za cijelo društvo i državu. Ne kažem da su oni donosili odluke, utjecali, ali informacije su primili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković o aferi Janaf</strong></p><p>Dodaje kako smatra da u USKOK-u postoji 'ugrađena greška' zbog koje je moglo doći do curenja informacija.</p><p>- Ovdje su organi koji su vodili istragu godinu dana čuvali informacije. Međutim, nitko u javnosti nije izašao s nečim što ću vam sada reći - postoji ugrađena, sistemska greška kod USKOK-a i tu 24 sata ili 16 sati prije uhićenja cure informacije. Naime, USKOK u velikim predmetima ovakvog tipa iz meni nepoznatih razloga, dan prije do 12 sati u bankama blokira račun onih koje će sutradan uhititi. I te informacije odu u javnost - pojašnjava Nobilo.</p><p>- Treba pokrenuti istragu jer su curile informacije. Ovo što vam ja kažem je iskustvo iz prethodnih slučajeva. Nije mi logično - ako su godinu dana čuvali informacije, kako da zadnji dan iscuri - pita se.</p><p>Osvrnuo se i na predsjednikovo često komentiranje cijele situacije.</p><p>- Predsjednik je legitimno postavio pitanja, ali način na koji je to napravio mi se na neki način ne sviđa. Naime, on je previše kategoričan, previše direktan i čovjek bi očekivao da onda ima i čvrste materijalne dokaze. I ja se iskreno nadam da ima - kaže, a na pitanje <strong>Tihomira Ladišića</strong> što bi ti čvrsti materijalni dokazi bili odgovara:</p><p>- On od SOA-e mora biti informiran o svim sigurnosnim, interesnim informacijama I postoji mogućnost da je SOA sve istražila i da predsjednik ima podatke i da na osnovu toga nastupa. Ako nastupa na osnovu instinkta, kao ja na osnovu nekih iskustava, zaključivanja, onda je predirektno optuživao. Prečvrsto se miješao u neke procese i mislim da to nije dobro.</p><p>Premijer Plenković, pak, kaže kako on nije ništa znao i kako je to pravilno. Nobilo kaže što misli o tome.</p><p>- Stav 'ne zanima' me nije točan. Premijer ima odgovornost za borbu protiv korupcije. Ne mora biti operativno uključen u akcije, ali mora znati - zaključuje.</p>