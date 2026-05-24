Nobilo: Pizzeria je imala pravo ne odnijeti pizzu tipu koji je opasan. Zašto to nije učinila?!

U Hrvatskoj kaznu od 20-50 godina zatvora za teška kaznena djela služi ukupno 156 zatvorenika, javlja RTL danas. U dobi od 20 do 29 godina je 86 zatvorenik, od 30 do 39 njih 42, a od 40-50 godina njih 26. Dvojica su starija od 50. Gost RTL Danas bio je odvjetnik Anto Nobilo. Komentirao je slučaj ubojstva Kristijana Aleksića i očite propuste u sustavu koje su doveli do ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pizze Luke Milovca u Drnišu. Prvo pitanje odnosilo se na prijetnje sucima u slučaju Aleksić jer u dvije i pol-tri godine nije zakazano niti jedno ročište iako mu je policija našla oružje kućne izrade u kući.

- Prijetnje su nedopustive. Nikome se ne smije prijetiti, a pogotovo nekome zbog obavljanja službenih dužnosti. Smatram da treba zauzeti stav, kao za političara, kad se prijeti političaru jako brzo reagira policija. Suci bi trebali imati isti status - rekao je Nobilo.

Najavljuju se izmjene, drastičniji zakon.

- Mislim da to neće previše toga promijeniti. Prvo, nije dobro mijenjati zakon ho ruk, pod utjecajem ovakvih događaja. Političari to govore iz svojih, političkih razloga. Naprosto nastoje ugoditi svojim biračima. Mijenjane zakona je složen i odgovoran posao, moraju se analizirati precizne brojke i čekati struku da zauzme stavove. najlakše je reći - povećat ćemo kazne za dvostruko ili tri puta. Mi dobro znamo da to neće utjecati an one koji krše zakon jer oni ne računaju da će biti ulovljeni. Tko je zakazao? Nekoliko je faktora, ali teško je to povezati uzročno-posljedično sa smrću jer moramo špekulirati - što bi bilo kad bi bilo... Ja ću vam reći nekoliko faktora; jedan nitko nije spomenuo. Najprije, držim da je Državno odvjetništvo trebalo tražiti pritvaranje zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ovo je eklatantan primjer. Da su oni to napravili, sud bi bio prisiljen da ubrza proces. Zaista je nedopustivo da suci dvije i pol godine ne taknu predmet. Mogli su čekati red šest mjeseci, to je vrlo jednostavan predmet i tu više od jedne rasprave ne treba za presudu. Dakle, mogli su ga osuditi u prvoj godini. U drugoj godini po žalbenom postupku je moglo sve biti završeno, on bi služio kaznu i onda ne bi mogao ubiti ovog momka. Međutim, mi svi zaboravljamo jednu stvar, a to ej samozaštita. Pizzeria je očigledno bila svjesna da je ovaj nezgodan tip, taj ubojica, vidimo da se momak mladi bojao i pozvao prijatelja koji mu nije mogao pomoći. Pa zašto su uopće morali nositi te pizze? Zašto pizzerija nije rekla - ti si opasnost za naše ljude, mi ti nećemo dostaviti pizzu. Što je to bilo tako teško? To je oblik samozaštite gdje svaka tvrtka, svaki građanin ima na to pravo.

Prilično nevjerojatno zvuči, kad je otkriveno da je Aleksić imao oružje kod kuće, sutkinja navodno nije znala da je prethodno odslužio kaznu za teško ubojstvo Marijane Sučević u Prgometu iznad Kaštela.

- To mi je nevjerojatno. Uvijek sam imao dojam da policija i svi oblici sudstva imaju uvid u sva kaznena djela. Mislim da suci to imaju. Jesu li uvezani prekršajni i kazneno? E to ne znam. ja se uvijek motam po kaznenim postupcima. Ali policija ima uvid u te podatke. Oni su im morali to dati.

Nakon ubojstva, postavlja se pitanje doživotnog zatvora. Sve je više pobornika mijenjanja zakona.

- Prije svega treba vidjeti koliko imamo takvih slučajeva i koliko često suci u presudama posežu za najtežim kaznama koje zakon dopušta. zašto stvarati novu situaciju s doživotnim kaznama? Osim toga doživotna kazna negira osnovnu smisao kažnjavanja, a to je preodgoj. Mi moramo vjerovati u to, smisao kazne je između ostalog i preodgoj, a kad nekog stavite doživotno u zatvor, on nema nikakvu motivaciju za preodgoj. Osim toga, kažu, time bismo ga uklonili iz društva... Ok, ali on je u zatvorskom društvu. On može i tamo ubiti! I tamo je opasan, ako je već takva situacija. Ako bi se išlo na doživotni zatvor, onda treba propisati mehanizme koji će biti stimulacija za smanjivanje te kazne, koji će biti stimulacija za preodgoj i procedura bi morala biti točno utvrđena. Dat ću vam primjer, kod nas nakon 50 posto izdržane kazne možete pustiti zatvorenika, a koliko ja znam nitko nikad nikoga nije pustio nakon 50 posto, kako kaže zakon, nego nakon 2/3 kazne recimo - dodao je Nobilo za RTL.