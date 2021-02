Brava je jeftina, ali je učinkovita. Na Srebrenjaku vlada bezakonje, mene su suspendirali da bi mi mogli uručiti otkaz. Iako sam sindikalni povjerenik ne mogu ući u svoju sobu. Došao sam danas i poljubio vrata, nisam mogao ni do svojih stvari. pomoćnica ravnatelja bolnice mi je rekla da je to osobna odluka ravnatelja, koji je još specijalizant. Apsurd, rekao je dr. Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak.

'Njegove stvari su smetale ostalim liječnicima'

Naime, kako tvrdi, nova Uprava bolnica mu je promijenila bravu njegove ambulante te više ne može obavljati dužnosti koje ima kao sindikalni povjerenik, ali i liječnik.

U bolnici neslužbeno samo pojašnjavaju kako soba o kojoj govori dr. Nogalo nije njegova radna prostorija nego ambulanta u kojoj se pregledava djecu.

Kako ju je doktor, međutim, koristio i kao svoju radnu sobu, njegove su stvari smetale ostalim liječnicima, zbog čega su zapakirane, i preseljene u predavaonu, u koju bilo koji liječnik, pa tako i Nogalo, može doći i raditi, kažu neslužbeno u upravi bolnice.

Dodaju kako dr Nogalo može koristiti i sobu ambulante, ali samo onda kad unutra nema pregleda djece, dakle izvan njenog radnog vremena. Napominju još kako bolnica ima tri sindikalna povjerenika, i niti jedan nema svoje osobne prostorije, a svi se mogu služiti predavaonicom.

Sud: Nezakonito su ga smijenili

Podsjetimo, sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu Vesna Horvath u nepravomoćnoj presudi dosudila je u korist dr. sc. Bore Nogala koji je podigao tužbu nakon što su ga prošle godine smijenili s čela Dječje bolnice Srebrnjak.

Sutkinja nije povjerovala dokazima Upravnog vijeća bolnice protiv dr. Bore Nogala, niti je povjerovala svjedočanstvima dr. Ane Stavljenić Rukavina koja je sjedila na čelu tog vijeća.

U obrazloženju presude u cijelosti je odbacila argumente za Nogalovu smjenu, kao i navode da je stvorio financijske gubitke bolnici.

Iako je sud donio odluku da je njegova smjena bila nezakonita, istovremeno je odbijen njegov zahtjev da se vrati na mjesto ravnatelja do pravomoćnog okončanja sudskog postupka.

U međuvremenu je na mjesto ravnatelja preko javnog natječaja izabran dr. sc. Ivo Dumić-Čule, a na natječaju mu je konkurencija bio, podsjetimo, i novinar te urednik Prime Timea Domagoj Zovak. Učinio je to zato što je uočio da za uvjet ravnatelja bolnice nije da to mora biti netko s medicinskom strukom, pa da bi i on mogao "proći".

U presudi navode na temelju čega je Upravno vijeće smijenilo dr. Nogalo. Argumenti Upravnog vijeća bili su da je u radu prekršio propise i opće akte zdravstvene ustanove..., da je zapošljavao bez valjanih odluka Upravnog vijeća koje je jednom prilikom donijelo odluku o zapošljavanju specijaliste pedijatra, a na kraju se zaposlio doktor medicine. Zamjeraju mu i što je bolnica zaposlila specijalista dječje kirurgije bez suglasnosti resornog ministarstva, a da je suglasnost naknadno ishođena.

- Sud nije priklonio vjeru iskazu Ane Stavljenić Rukavine u pogledu razloga za razrješenje tužitelja (dr. Nogala) s mjesta ravnatelja u pogledu velikih financijskih gubitaka, ovršnih postupaka zbog neplaćanja te inzistiranja tužitelja (dr. Nogala) na zapošljavanje specijalizanata, pa da je takvo ponašanje poremetilo suradnju između Gradskog ureda za zdravstvo i bolnice te da nisu imali uvid u projekte i natječaje. Naime, svjedokinja (dr. Ana Stavljenić Rukavina) predsjednica je Upravnog vijeća, a jedan od osnovnih poslova Upravnog vijeća je da raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca, kao i da nadzire rad Uprave. Iz navedenog razloga sud je u cijelosti poklonio vjeru iskazu tužitelja (dr. Nogala), naročito u pogledu činjenica da je sve zapošljavanje liječnika radio u dogovoru sa svjedokinjom Stavljenić Rukavinom i dogradonačelnicom Vukičević, jer je i životno i logično da u razdoblju u kojem je tužitelj višekratno imenovan ravnateljem tuženika nije bilo primjedbi na njegov rad, a Upravno vijeće je moralo znati, jer je to njihova obveza za pravilno funkcioniranje bolnice - stoji u presudi.

Sud nije povjerovao ni da je dr. Nogalo kriv za financijske gubitke.

- A naročito kada se uzme u obzir cjelokupna situacija u zdravstvu, jer je notorno da je cijeli zdravstveni sustav u gubicima, da se dobavljačima lijekova ne isplaćuju potraživanja, onda je trebalo konkretno ukazati u čemu se sastoji krivnja - stoji u presudi.