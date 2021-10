Optužili su ga u veljači 2020. za 10 slučajeva napada na tri dječaka u dobi od osam do 13 godina i dva seksualna zlostavljanja dječaka u dobi od 13 do 15 godina. Trenutno je u pritvoru do izricanja kazne

Londonski nogometni trener David Hughes (66) seksualno je zlostavljao maloljetne dječake u posljednjih 30 godina, piše Independent. Žrtve su ga prijavile policiji, a pri uhićenju su mu pronašli vrećicu punu dječjeg donjeg rublja. Kaznu će mu sud izreći 25. studenog ove godine. - Ovaj čovjek trebao je pružati puno povjerenja, a umjesto toga se zapošljavao i volontirao na mjestima gdje ima pristup djeci - rekli su iz britanske policije. Djeca su u početku bila posramljena bilo kome reći što je Hughes učinio, dodali su. Maloljetnim dječacima od 13 godina davao je razne poklone poput nogometnih kopački i dresova prije nego bi počinio kazneno djelo, istaknuo je Croydon Crown sud. Jedan napad na dječake dogodio se prilikom kampiranja, dok je drugog dječaka poveo u kino da gledaju Jurski park i tamo ga zlostavljao. Mnoge žrtve, sada odrasli ljudi, na sudu su svjedočili o zlostavljanju koje su trpjeli 1980-ih i 1990-ih godina. Kaznena djela seksualnog zlostavljanja činio je i tijekom 2017. i 2018. godine. Tijekom uhićenja 21. prosinca 2018. godine pronašli su mu vrećicu punu dječjeg donjeg rublja. Optužili su ga u veljači 2020. za 10 slučajeva napada na tri dječaka u dobi od osam do 13 godina i dva seksualna zlostavljanja dječaka u dobi od 13 do 15 godina. Također je optužen za dva slučaja u kojima je dječake nagovorio da stupe u seksualni odnos. Trenutno je u pritvoru do izricanja kazne. Detektiv Policajac Pete Brewster iz središnjeg specijalističkog odjela za zločine rekao je da je bivši nogometni trener 'pokazao unaprijed smišljeno, grabežljivo ponašanje u vremenskom periodu od gotovo 30 godina'. - Oni koji su ispaštali zbog Hughesa u 1990-ima pokazuju kako njegovi napadi i danas utječu na njih. Njihove prijave policiji važan su korak za sljedeći korak u njihovim životima - dodao je.