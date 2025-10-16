Obavijesti

Norveška crkva ispričala se LGBTQ+ zajednici: 'Desetljetna diskriminacija. Nanijeli smo bol'

Norveška crkva ispričala se LGBTQ+ zajednici: 'Desetljetna diskriminacija. Nanijeli smo bol'
Foto: Javad Parsa/REUTERS

Norveški biskupi rekli su 2022. da je Norveška crkva nanijela bol ljudima iz LGBTQ+ zajednice. Norveška biskupska konferencija je 1950-ih opisala gay ljude kao "društvenu opasnost globalnih razmjera"...

Norveška crkva ispričala se u četvrtak LGBTQ+ zajednici u zemlji zbog desetljetne diskriminacije, priznajući da je tim ljudima nanijela štetu i zahvalivši onima koji su se borili za promjene.

Predsjedavajući biskup Olav Fykse Tveit ispričao se LGBTQ+ zajednici u Londonskom pubu u Oslu, gay baru u kojem se u lipnju 2022. za vrijeme Povorke ponosa dogodila pucnjava u kojoj je poginulo dvoje ljudi.

The Norwegian Church apologizes to LGBTQ+ community
Foto: Javad Parsa/REUTERS

Govoreći u ime Norveške biskupske konferencije, Tveit je rekao da je svijet bolje mjesto kada su ljudi slobodni voljeti koga žele.

"Crkva u Norveškoj nametnula je stid, izazvala veliku štetu i bol... to se nije trebalo dogoditi i zato se danas ispričavam", rekao je.

Norveški biskupi rekli su 2022. da je Norveška crkva nanijela bol ljudima iz LGBTQ+ zajednice. Norveška biskupska konferencija je 1950-ih opisala gay ljude kao "društvenu opasnost globalnih razmjera".

The Norwegian Church apologizes to LGBTQ+ community
Foto: Javad Parsa/REUTERS

Nakon isprike u katedrali u Oslu u četvrtak navečer bit će održana misa.

Istospolni parovi mogu se danas u Norveškoj crkvi vjenčati.

Anglikanska crkva ispričala se u siječnju 2023. zbog "sramotnog" tretmana LGBTQ+ zajednice, ali i dalje ne dopušta sklapanje istospolnih brakova u crkvama.

