Norveška planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina: 'Ovo je važna mjera'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Norveška planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina: 'Ovo je važna mjera'
Norveška će svoj prijedlog zakona predstaviti parlamentu do kraja 2026., izvijestila je manjinska laburistička vlada.

Norveška je u petak objavila da će do kraja godine članovima parlamenta predstaviti prijedlog zakona kojim bi se mlađima od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža, a pritom bi za provjeru njihove životne dobi bile zadužene i odgovorne tehnološke tvrtke.

Već nekoliko europskih zemalja nastoji obuzdati korištenje društvenih mreža među djecom, osobito nakon što je Australija u prosincu prošle godine napravila presedan u svijetu, donijevši odluku o zabrani upotrebe društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina.

"Ovaj zakon uvodimo jer želimo da djeca imaju djetinjstvo u kojemu mogu biti djeca. Algoritmi i ekrani ne smiju imati prioritet nad igrom, prijateljstvima i svakodnevnim životom. Ovo je važna mjera za zaštitu digitalnog aspekta u životu djece", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere.

Vlada nije objavila na koje će se aplikacije odnositi mjere.

Australska zabrana obuhvatila je Metine aplikacije poput Instagrama i Facebooka, kao i TikTok, Snapchat, Googleov YouTube i Muskovu platformu X, bivši Twitter.

YouTube je u petak izvijestio da već više od desetljeća ulaže u sigurnost djece kako bi zajamčio da njegove platforme pružaju iskustva primjerena dobi korisnika, koja čine sigurnijima i roditelje.

"Na taj način omogućujemo pristup učenju za milijune mladih i istodobno onemogućujemo da se mladi usmjeravaju prema manje sigurnim mjestima na internetu", stoji u objavi tvrtke.

Norveška će svoj prijedlog zakona predstaviti parlamentu do kraja 2026., izvijestila je manjinska laburistička vlada.

