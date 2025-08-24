Norveška Ukrajini šalje obranu vrijednu 700 milijuna dolara!

Obavijesti

Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane, rekao je premijer Jonas Gahr Store

Norveška vlada je u nedjelju objavila da će Ukrajinu opskrbiti sustavima protuzračne obrane u vrijednosti sedam milijardi norveških kruna (696,12 milijuna američkih dolara).

"Zajedno s Njemačkom ćemo se pobrinuti da Ukrajina dobije moćne sustave protuzračne obrane", rekao je premijer Jonas Gahr Store.

"Njemačka i Norveška blisko surađuju na pružanju potpore Ukrajini u njihovoj borbi za obranu zemlje i zaštite civilnog stanovništva od ruskih zračnih napada", dodao je.

VELIKI POŽAR Ukrajina napala crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba
Ukrajina napala crpnu stanicu Uneča, dio naftovoda Družba

Dvije zemlje financiraju dva sustava Patriot, uključujući projektile.

Norveška će također pridonijeti nabavi protuzračnog radara od njemačkog proizvođača Hensoldt i sustava protuzračne obrane od Kongsberga.

