Obavijesti

News

Komentari 1
UVIJEK BLIZU NEVOLJE

Norveški brod na kojem je ruska posada opet u fokusu: Bio je blizu svih 'hibridnih napada'

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Norveški brod na kojem je ruska posada opet u fokusu: Bio je blizu svih 'hibridnih napada'
Foto: Emil Helms

Oslo Carrier 3 već je bio u blizini tri 'hibridna' incidenta: eksplozije broda Ursa Major u prosincu 2024., dronova kod Køgebukta u siječnju 2025. i sada dronova kod Kopenhagena

Norveški teretnjak Oslo Carrier 3, s većinom ruskom posadom, opet se našao usred skandala. Brod je bio svega nekoliko kilometara od Zračne luke Kopenhagen kad je nedavno zatvorena zbog dronova, otkriva danski portal Danwatch.

Istraga pokazuje da tvrtka Bulkship Management, vlasnik broda, ima ured i u ruskom Kalinjingradu te dugogodišnje veze s RSB Groupom, najstarijom ruskom paravojnom organizacijom koja je pod sankcijama SAD-a, EU-a i Britanije zbog bliskosti s FSB-om. Na starim fotografijama vidi se čak i njihovo oružano osoblje na palubi brodova Oslo Bulka.

PRAVA ISTINA Misterij senzacionalnog obrata u Trumpovu stavu prema Kijevu
Misterij senzacionalnog obrata u Trumpovu stavu prema Kijevu

Oslo Carrier 3 već je bio u blizini tri "hibridna" incidenta: eksplozije broda Ursa Major u prosincu 2024., dronova kod Køgebukta u siječnju 2025. i sada dronova kod Kopenhagena. Ruski vlasnici Ursa Majora tada su tvrdili da je riječ o "terorističkom napadu", a Norvežane optužili da nisu htjeli pomoći posadi.

NAJOZBILJNIJI NAPAD DO SADA Novi incident: Dronovi nad danskom bazom u kojoj su F-16 i F-35: Zatvorili su zračne luke!
Novi incident: Dronovi nad danskom bazom u kojoj su F-16 i F-35: Zatvorili su zračne luke!

Bulkship sve negira – tvrde da nisu odbili pomoć i da nemaju veze s napadima dronovima. Njihova stranica s kontaktima trenutačno je nedostupna, a brod je sada u luci Klaipėda u Litvi, gdje su ga pregledale vlasti.

SASTANAK U RIGI Vojni čelnici NATO-a o ruskim povredama zračnog prostora
Vojni čelnici NATO-a o ruskim povredama zračnog prostora

- Nije pronađeno ništa sumnjivo - stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025