Norveški brod na kojem je ruska posada opet u fokusu: Bio je blizu svih 'hibridnih napada'

Norveški teretnjak Oslo Carrier 3, s većinom ruskom posadom, opet se našao usred skandala. Brod je bio svega nekoliko kilometara od Zračne luke Kopenhagen kad je nedavno zatvorena zbog dronova, otkriva danski portal Danwatch.

Istraga pokazuje da tvrtka Bulkship Management, vlasnik broda, ima ured i u ruskom Kalinjingradu te dugogodišnje veze s RSB Groupom, najstarijom ruskom paravojnom organizacijom koja je pod sankcijama SAD-a, EU-a i Britanije zbog bliskosti s FSB-om. Na starim fotografijama vidi se čak i njihovo oružano osoblje na palubi brodova Oslo Bulka.

Oslo Carrier 3 već je bio u blizini tri "hibridna" incidenta: eksplozije broda Ursa Major u prosincu 2024., dronova kod Køgebukta u siječnju 2025. i sada dronova kod Kopenhagena. Ruski vlasnici Ursa Majora tada su tvrdili da je riječ o "terorističkom napadu", a Norvežane optužili da nisu htjeli pomoći posadi.

Bulkship sve negira – tvrde da nisu odbili pomoć i da nemaju veze s napadima dronovima. Njihova stranica s kontaktima trenutačno je nedostupna, a brod je sada u luci Klaipėda u Litvi, gdje su ga pregledale vlasti.

- Nije pronađeno ništa sumnjivo - stoji u priopćenju.