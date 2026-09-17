Obavijesti

News

Komentari 0
mijenja se tržište

Norvežani spremaju veliki LNG zaokret: Equinor želi povećati isporuke na 15 milijuna tona

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Norvežani spremaju veliki LNG zaokret: Equinor želi povećati isporuke na 15 milijuna tona
Foto: Lisi Niesner
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Norveška kompanija Equinor planira značajno povećanje isporuka ukapljenog prirodnog plina, s ciljem zadovoljavanja rastuće potražnje u Europi i Aziji, posebice uslijed trenutnih geopolitičkih napetosti.

Norveška energetska kompanija Equinor namjerava početkom 2030‐ih povećati portfelj opskrbe ukapljenim prirodnim plinom (LNG) na 10 do 15 milijuna tona godišnje kako bi pokrila potražnju iz Europe i Azije, rekao je u četvrtak za Reuters čelnik odjela za LNG Ingvar Egeland. Equinor bi ovaj tjedan mogao izvijestiti o drugom sporazumu za isporuke LNG‐a u Aziju, napomenuo je Egeland.

U svibnju je norveška kompanija potpisala 15‐godišnji ugovor o isporukama LNG‐a s indijskim proizvođačem umjetnih gnojiva i kemikalija DFPCL.

Razgovaramo s brojnim zainteresiranim kupcima, osobito u Indiji i u drugim zemljama jugoistočne Azije koji traže nove dobavljače, rekao je čelnik norveške kompanije, dodavši da je Equinor prije svega zainteresiran za sporazume o isporukama LNG‐a državnim naftnim kompanijama i s proizvođačima umjetnih gnojiva.

Zbog američko‐izraelskog rata protiv Irana veći dio pošiljki LNG‐a velikih proizvođača Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata zapeo je u Perzijskom zaljevu pa su azijski kupci primorani tražiti druge dobavljače.

BILA NA POGREBU BRATU Preminula norveška princeza Astrid, samo dva dana nakon pogreba kralja Haralda V.
Preminula norveška princeza Astrid, samo dva dana nakon pogreba kralja Haralda V.

Equinor stoga namjerava početkom 2030‐ih povećati obujam isporuka na 10 do 15 milijuna tona godišnje, uključujući pošiljke čija je cijena vezana za cijene barela na londonskom tržištu kako bi se diverzificirala izloženost cijenama, rekao je Egeland.

Navedeni obujam ne uključuje Tanzaniju, dodao je čelnik Equinora, gdje kompanija želi izgraditi pogon za izvoz ukapljenog plina, ali realizacija plana kasni zbog pregovora s vladom. 

Nalazište u Tanzaniji sadrži 1,3 bilijuna kubičnih metara plina, a Equinor i Shell trebali bi pripremiti teren za eksploataciju. Tanzanija procjenjuje trošak razvoja na oko 42 milijarde dolara, a projekt bi azijskim kupcima trebao osigurati alternativan izvor nabave.

Zamjenica tanzanijskog ministra energetike Salome Wycliffe Makamba rekla je ovaj tjedan da bi vlada mogla usvojiti novi zakon o ulaganjima u LNG do kraja godine.

Među potencijalnim izvorima novih isporuka LNG‐a Equinor razmatra i druge afričke zemlje, te istočnu obalu SAD‐a, zapadnu obalu Kanade i Južnu Ameriku, rekao je Egeland.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'
URSULINA IDEJA

Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'

Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026