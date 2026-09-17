Norvežani spremaju veliki LNG zaokret: Equinor želi povećati isporuke na 15 milijuna tona

Norveška energetska kompanija Equinor namjerava početkom 2030‐ih povećati portfelj opskrbe ukapljenim prirodnim plinom (LNG) na 10 do 15 milijuna tona godišnje kako bi pokrila potražnju iz Europe i Azije, rekao je u četvrtak za Reuters čelnik odjela za LNG Ingvar Egeland. Equinor bi ovaj tjedan mogao izvijestiti o drugom sporazumu za isporuke LNG‐a u Aziju, napomenuo je Egeland.

U svibnju je norveška kompanija potpisala 15‐godišnji ugovor o isporukama LNG‐a s indijskim proizvođačem umjetnih gnojiva i kemikalija DFPCL.

Razgovaramo s brojnim zainteresiranim kupcima, osobito u Indiji i u drugim zemljama jugoistočne Azije koji traže nove dobavljače, rekao je čelnik norveške kompanije, dodavši da je Equinor prije svega zainteresiran za sporazume o isporukama LNG‐a državnim naftnim kompanijama i s proizvođačima umjetnih gnojiva.

Zbog američko‐izraelskog rata protiv Irana veći dio pošiljki LNG‐a velikih proizvođača Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata zapeo je u Perzijskom zaljevu pa su azijski kupci primorani tražiti druge dobavljače.

Equinor stoga namjerava početkom 2030‐ih povećati obujam isporuka na 10 do 15 milijuna tona godišnje, uključujući pošiljke čija je cijena vezana za cijene barela na londonskom tržištu kako bi se diverzificirala izloženost cijenama, rekao je Egeland.

Navedeni obujam ne uključuje Tanzaniju, dodao je čelnik Equinora, gdje kompanija želi izgraditi pogon za izvoz ukapljenog plina, ali realizacija plana kasni zbog pregovora s vladom.

Nalazište u Tanzaniji sadrži 1,3 bilijuna kubičnih metara plina, a Equinor i Shell trebali bi pripremiti teren za eksploataciju. Tanzanija procjenjuje trošak razvoja na oko 42 milijarde dolara, a projekt bi azijskim kupcima trebao osigurati alternativan izvor nabave.

Zamjenica tanzanijskog ministra energetike Salome Wycliffe Makamba rekla je ovaj tjedan da bi vlada mogla usvojiti novi zakon o ulaganjima u LNG do kraja godine.

Među potencijalnim izvorima novih isporuka LNG‐a Equinor razmatra i druge afričke zemlje, te istočnu obalu SAD‐a, zapadnu obalu Kanade i Južnu Ameriku, rekao je Egeland.