Nose i svoje gorivo: Turisti iz prtljažnika točili gorivo u aute

Poznati bloger Krule je na svom Facebook profilu objavio sliku u kojem se vidi kako turisti na parkiralištu benzinske postaje na autoputu A1 prema moru iz gepeka vade 4 kanistera s gorivom te tankaju auto, potom te iste kanistere bacaju u kantu za smeće.

Na slici se ne vidi odakle su turisti, ali je Krule napisao da se ne radi o Česima, a u akciji su im pomogle i žene.

OBJAVU PRENOSIMO U CIJELOSTI:

Turisti u Hrvatskoj nose gorivo sa sobom!

Ja sam jutro zino ka dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo!

Pičim jutros, ama sad maloprije, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, popit kavu... mažem tu kavurinu, duvanim... a ispred mene... stranci... turisti (ne bi sad iz koje su države) ... otvaraju bunker na škodi (vidi se na slici)... vade pola stvari iz bunkera... od guz papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane itd. itd... i vade 4 kanistera od 10 litara. Pomislim u sebi "Gledaj al vinčinu deru!" Potom stvari vraćaju nazad... otvaraju prvi kanister... reko je**lo majku kud ranom zorom po vinčini... kad ono... otvara ovaj vratašca na autu... ja sam mislio da sanjam... ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na je**noj benzinskoj... oni su je**no gorivo ponijeli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu bunkera... na svoje oči vidio! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće... pomogle su im i žene koje su se kasnije pojavile.

Pa krutej**o... po države pi**i na migrante jer to su ka prikiriveni teroristi... a nama su zapravo turisti teroristi... jer ovaj da se sa nekim sudario, gljiva od ekslozije bi se vidjela 4 županije dalje, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču, paški janjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu... a vjerujem i zapalio olimpijski plamen, je**mliga gdjeliveć.

Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši... odnit će ga ovi kući u kanisterima.

I ne... nisu Česi!

