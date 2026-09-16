Nova agencija, stare sumnje: Magyarov obračun s korupcijom

Plastični dječji motocikli kupljeni za triput veću cijenu od uobičajene, kontroverzni željeznički sporazum s Egiptom i javni ugovori koji se smatraju sumnjivima - nova mađarska vlada istražuje sumnjive troškove tijekom šesnaestogodišnje vladavine nacionalista Viktora Orbana.

Proces bi mogao biti dugotrajan, ali njegov pravni ishod ostaje neizvjestan, upozorila je Anna Unger, direktorica novoosnovane agencije za borbu protiv korupcije, NVVH, što je izazvalo gnjev nekih građana.

"Šesnaest godina orbanizma toliko je frustriralo birače da očekuju trenutačne rezultate", ponekad zanemarujući ograničenja vladavine prava, rekao je za AFP politički konzultant Gergo Papp. Osobito zato jer su očekivanja velika.

Nakon što je pobijedio na parlamentarnim izborima u travnju, konzervativni i proeuropski premijer Peter Magyar obećao je da će vratiti "ukradena" javna sredstva i privesti korumpirane političare pravdi.

Mađarska je, uz Bugarsku najniže rangirana zemlja u Europskoj uniji na Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala. Između povratka Viktora Orbána na vlast 2010. i 2025. godine, pala je s 50. na 84. mjesto.

Tijekom četiri Orbanova mandata njegovi bliski suradnici stekli su znatno bogatstvo, često kroz tvrtke koje su profitirale od javnih ugovora, premda je Viktor Orbán uvijek negirao bilo kakve nezakonitosti. Od stupanja na dužnost početkom svibnja, mađarska vlada pokrenula je revizije ministarstava i državnih poduzeća, što je rezultiralo s nekoliko kaznenih prijava. Vladini portal navodi 22 slučaja koja su trenutačno upućena istražiteljima, a koja uključuju procijenjenih 5,8 milijardi eura.

Policija se posebno fokusira na kupnju 12.000 plastičnih motocikala nabavljenih za 40 eura po komadu - što je cijena otprilike triput viša od njihove navodne cijene, a namijenjeni su za kampanju odnosa s javnošću.

Istodobno se istražuje i zajam od 1,5 milijardi eura odobren Egipatskim željeznicama za financiranje vagona u sklopu mađarsko-ruskog partnerstva za koje je, čini se na kraju Mađarska preuzela isključivu odgovornost.

Ostale istrage usmjerene su na navodnu pronevjeru unutar Nacionalnog kulturnog fonda (NKA).

"Prije izbora sve je to bilo nezamislivo. Tužiteljstvo bi moglo pokopati sve istrage koje bi mogle osramotiti vladu", rekla je odvjetnica Adrienn Laczo, koja je 2024. dala ostavku na mjesto u pravosudnim tijelima u znak protesta zbog vladina upletanja. No ipak je ublažila entuzijazam: "Stvari se mijenjaju, ali nijedna visokopozicionirana politička osoba još nije ispitana kao osumnjičenik."

Javnost je nestrpljiva

Peter Magyar istodobno je pokrenuo nekoliko institucionalnih reformi. Mađarska se pridružila Uredu europskoga javnog tužitelja (EPPO), pojačala obveze transparentnosti za izabrane dužnosnike i povećala istražne ovlasti Parlamenta.

Također je osnovala NVVH, središnji dio strategije čelnika za demontiranje onoga što on naziva "Orbanovom mafijom". Taj ured, čije je stvaranje pozdravilo nekoliko nevladinih organizacija, može otvarati istrage, stavljati tvrtke pod nadzor radi zaštite javne imovine i pokretati kaznene progone.

"Tradicionalne institucije izgubile su povjerenje javnosti jer nisu uspjele riješiti slučajeve korupcije u koje su uključeni visokorangirani dužnosnici (...)", rekao je Sandor Lederer, direktor nevladine organizacije K-Monitor.

No stranka Fidesz Viktora Orbána uspoređuje NVVH s AVH-om, strašnom tajnom policijom koja je djelovala za vrijeme komunističkog režima.

Imenovanje predsjednice Anne Unger, politologinje specijalizirane za eroziju demokracije pod Orbánom, također je izazvalo pomutnju.

Tijekom svog parlamentarnog saslušanja smatrala je "nerealnim" očekivati ​​konačne presude u najvećim slučajevima korupcije prije šest godina, koliko traje njezin mandat.

Suočen s kritikama, Peter Magyar je obećao da će usvojiti reforme kako bi se kazneni postupci ubrzali.

Od svog imenovanja Unger je u nekoliko intervjua naznačila da i ona kani provjeriti postupke sadašnje vlade.

"Usredotočit ću se samo na jednu stvar: nastojat ću zajamčiti da se odgovornosti utvrde brzo i učinkovito u skladu sa zakonom te da se u međuvremenu sačuva što je više moguće bogatstva prenesenog iz ove zemlje u privatne interese", rekla je za privatnu tv postaju RTL.