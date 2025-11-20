Nova akcija SIPA-e u BiH: Droga u zatvoru, uhitili su deset ljudi

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u srijedu, zbog prodaje droge, na području Brčko distrikta, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja pretresli stanove, pomoćne objekte i pokretne stvari na deset lokacija te uhitili deset osoba – priopćeno je u četvrtak iz SIPA-e.

Brza pošta dostavila je paket osuđeniku u KPZ Orašje, a unutra se nalazila droga. Pretreseno je, kako je priopćeno, i jedno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda Orašje u Orašju.

– Uhićeno je deset osoba, među kojima je i jedna osoba koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Orašje – naveli su iz SIPA-e.

– Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest osoba će po nalogu postupajućeg tužitelja biti predano u daljnju nadležnost Tužiteljstva BiH – rekli su iz SIPA-e.

Tijekom pretresa otkriveno je i privremeno oduzeto: oko pet kilograma materije koja asocira na marihuanu, tri vozila, 8.000 eura, 6.730 KM, smjesa za miješanje droge, vage za mjerenje, grijalice, lampe i drugi predmeti koji se koriste prilikom izrade smjesa za miješanje droge.

Zaplijenjeni su i mobilni telefoni, rokovnici, evidencije i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena kaznena djela.

– Navedene aktivnosti realizirane su po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, pod nadzorom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a u suradnji s policijskim službenicima Granične policije, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko distrikta – navode iz te organizacije.