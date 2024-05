Nova akcija USKOK-a: Pokrenuo istragu protiv 22 ljudi, zaposleni u Elektri primali mito za struju

USKOK je, kako javljaju, na temelju kaznene prijave PU zadarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 20 hrvatskih državljana, jednog državljana Austrije te jedne državljanke Bosne i Hercegovine zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, pomaganja u primanju mita te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

'Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od travnja do kolovoza 2020. godine u Zadarskoj županiji, I. do V. okr. kao zaposlenici Hrvatske elektroprivrede d.d. - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektre Zadar (dalje: Elektra Zadar), s ciljem da se neosnovano okoriste, od XII. do XIV. okr. te XVI. do XX. okr. kao vlasnika obiteljskih kuća, apartmana i poslovnih prostora, za žurno rješavanje zahtjeva za priključenje objekata na elektromrežu koje su podnijeli Elektri Zadar zatražili novčanu nagradu od 2.000 kuna do 1.500 eura, na što su oni i pristali. Nakon predaje traženog novca te nakon što su I. i V. obavili unaprijed dogovoreno, XII. do XIV. okr. te XVI. do XX. okr. izvršili su potrebna plaćanja prema Elektri Zadar čime su se stekli uvjeti za izvršenje radova i priključenja objekata na elektromrežu.

Nadalje se osnovano sumnja da su od svibnja do srpnja 2020. godine u Zadru, I., II. i VI. okr. kao zaposlenici Elektre Zadar, sukladno dogovoru zatražili od XV. okr. - investitora izgradnje stambene zgrade te XXII. okr. vlasnika stana da će im, za novčanu nagradu od 6.000 kuna, odnosno 500 eura, priključiti objekte na elektromrežu bez izrade novog elektroizvoda i bez mrežnog elektroormara, iako su znali da je to protivno mjerodavnom Pravilniku, na što su oni i pristali te su im predali tražene iznose kao nagradu za učinjeno.

Također se sumnja da su od siječnja 2020. do svibnja 2020. godine u Zadru, II. i III. okr. u istom svojstvu, sukladno dogovoru zatražili od XXI. okr. da će mu za novčanu nagradu od najmanje 1.000 eura sačiniti svu potrebnu dokumentaciju za priključenje građevinskog objekta u izgradnji u vlasništvu njegove supruge na elektromrežu, iako su znali da priključenje objekta nije moguće provesti jer je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, a na što je XXI. okr. pristao.

Nakon što je II. okr., na traženje i po uputi III. okr., u poslovnoj dokumentaciji Elektre Zadar neistinito prikazao da se radi o poljoprivrednom neizgrađenom zemljištu s crpkom za vodu, dokumentaciju je ostavio na potpis nadređenom rukovoditelju koji je predmet odbio potpisati i tako odobriti priključenje. Unatoč tome, III. okr. je u dogovoru s XI. okr. kao odgovornom osobom društva, predigao potreban elektroormar kojeg je XI. okr. posredstvom drugog društva postavio na lokaciji priključenja navedenog objekta. Potom je svojim potpisom i pečatom društva u kojem je odgovorna osoba izdao ateste elektroinstalacija, iako je znao da na navedenom objektu električne instalacije uopće nisu izvedene. Tako sačinjenu dokumentaciju XI. okr. je predao III. okr. koji ju je priložio u spis predmeta prilikom otvaranja Zahtjeva za priključenje na elektromrežu u Elektri Zadar.

Osim toga, sumnja se da su od travnja do kolovoza 2020. godine u Zadarskoj županiji, I. do III. okr. te VIII. okr., kao zaposlenici Elektre Zadar i IX. okr. kao osnivač i odgovorna osoba trgovačkog društva s ovlaštenjem za izdavanje atesta elektroinstalacija neophodnih za priključenje objekata na elektromrežu ili izmjene elektrobrojila, s ciljem da se okoriste, dogovorili da će se I. do III. okr. te VIII. okr. u Elektri Zadar zauzeti za požurivanje rješavanja više predmeta koji su od interesa za IX. okr., a na kojima je njegovo društvo izvodilo elektroinstalaterske radove. Kao protuuslugu im je IX. okr. dao veći broj bjanko Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjava o ispitivanju električne instalacije ovjerene njegovim potpisom i pečatom njegovog društva, znajući da će ih okrivljenici upotrijebiti i od podnositelja zahtjeva za korištenje mreže naplatiti iznose od 1.500 do 4.000 kuna, koliko iznose stvarne cijene navedenih atesta. To su okrivljenici u najmanje sedam navrata i učinili, čime su neistinito prikazali da su elektroinstalacije u objektima uporabljive, nakon čega su priključci i pušteni u eksploataciju.

Jednako tako se sumnja da su od svibnja do srpnja 2020. godine u Zadarskoj županiji, III., IV. i VII. okr. kao zaposlenici Elektre Zadar i X. okr. kao vlasnik obrta s ovlaštenjem za izdavanje atesta elektroinstalacija neophodnih za priključenje objekata na elektromrežu ili izmjene elektrobrojila, s ciljem da se okoriste, dogovorili da će se III., IV. i VII. okr. u Elektri Zadar zauzeti za požurivanje rješavanja više predmeta koji su od interesa za X. okr., a na kojima je njegov obrt izvodio elektroinstalaterske radove. Zauzvrat im je X. okr. dao, kao i u prethodnom slučaju, veći broj bjanko ovjerenih bjanko potvrda i izjava, znajući da će ih okrivljenici upotrijebiti i od podnositelja zahtjeva naplatiti iznose od 1.200 kuna do 200 eura, koliko iznose stvarne cijene navedenih atesta. To su okrivljenici u najmanje osam navrata učinili i tako prikazali da su elektroinstalacije u objektima uporabljive, nakon čega su priključci i pušteni u eksploataciju.'