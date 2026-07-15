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Nova akcija USKOKA-a! Uhićenja po Splitu, na meti i policajac? Sumnja se na korupciju...

Piše 24sata,
Nova akcija USKOKA-a! Uhićenja po Splitu, na meti i policajac? Sumnja se na korupciju...
Foto: 24sata
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"U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji", objavio je u srijedu ujutro USKOK Na svojim stranicama. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

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UHIĆENJA U TIJEKU

"U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji", objavio je u srijedu ujutro USKOK Na svojim stranicama. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

- Navedene radnje provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - navode na svojim stranicama iz USKOK-a.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, na meti USKOK-a je i jedan policijski službenik...

Komentari 4

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