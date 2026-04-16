Komentari 34
DONOSIMO DETALJE

USKOK u akciji. Uhićeni vlasnici taksi tvrtki zbog utaje poreza?

Piše Laura Šiprak, Ivan Štengl,
USKOK u akciji. Uhićeni vlasnici taksi tvrtki zbog utaje poreza?
Foto: 24sata

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

ŠTETA OD PET MILIJUNA EURA

24sata doznaje da su meta desetak vlasnika tvrtki agregatora za prijevoz koji se terete za utaju poreza. Šteta je navodno 5 milijuna eura.

UTAJA POREZA I PRANJE NOVCA

O svemu se oglasila i policija.

 - Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu.

NOVA AKCIJA USKOKA

Uskok je jutros izvijestio o novoj akciji koju su po njihovu nalogu provele Pu zagrebačka i Pu zadarska. 

- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela - navodi Uskok.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. 

Komentari 34

