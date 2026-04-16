USKOK u akciji. Uhićeni vlasnici taksi tvrtki zbog utaje poreza?

UTAJA POREZA I PRANJE NOVCA

O svemu se oglasila i policija.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu.