USKOK u akciji. Uhićeni vlasnici taksi tvrtki zbog utaje poreza?
24sata doznaje da su meta desetak vlasnika tvrtki agregatora za prijevoz koji se terete za utaju poreza. Šteta je navodno 5 milijuna eura.
O svemu se oglasila i policija.
- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.
U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu.
Uskok je jutros izvijestio o novoj akciji koju su po njihovu nalogu provele Pu zagrebačka i Pu zadarska.
- Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela - navodi Uskok.
Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.