Nova američka mirovna misija: Trumpovi izaslanici za vikend idu Putinu, a potom u Kijev

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner, koji predvode napore za postizanje mirovnog sporazuma o Ukrajini, posjetit će Rusiju i Ukrajinu u subotu i nedjelju, izvijestila je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na izvor. Potvrda te informacije zasad nije stigla. Witkoff i Kushner zadnji su put posjetili Moskvu u siječnju, kada su u Kremlju s predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarali četiri sata, kasno navečer.

Razgovori o odlasku američkih pregovarača u Ukrajinu još traju, a kao mogući datum spominje se 6. rujna, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Ako se posjet realizira, bit će to njihov prvi dolazak u Kijev.

„Rusi ne žele da posjete Kijev i pokušavaju ih navesti da promijene plan“, dodao je izvor.

Između Rusije i Ukrajine i dalje postoji velik jaz u pogledu načina okončanja četverogodišnjeg rata, najkrvavijeg sukoba u Europi od Drugoga svjetskog rata.

Putin je u više navrata zahtijevao da se Ukrajina odrekne dodatnih teritorija, dok Ukrajina odbacuje uvjete koje smatra ravnima kapitulaciji.

Zadnji pregovori Rusije i Ukrajine uz posredovanje SAD-a održani su u veljači, neposredno prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.