Brod koji nitko ne želi: Prošao Atlantik, ima petero zaraženih

Transatlantski kruzer MS Braemar usidren je 40 kilometara od grada Freeporta na Bahamima jer mu tamošnje vlasti nisu dozvolile pristajanje u luku. Razlog? Najmanje pet slučajeva korona virusa među 682 putnika i 381 člana posade, piše CNN.

Dvadeset putnika i još 20 članova posade, uključujući i liječnika, u izolaciji su jer su počeli osjećati simptome slične gripi.

Kruzer, koji je u vlasništvu britanske tvrtke Fred Olsen Cruise Lines, traži luku u kojoj bi mogao pristati, kao i dolazak dva liječnika i medicinske sestre, uz prijeko potrebnu hranu, gorivo i lijekove.

