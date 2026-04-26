Komentari 3
POKUŠAJ PROBOJA

Nova flotila za Gazu, hrvatska aktivistica na čelu broda: 'Želimo ukazati na genocid...'

Piše HINA,
Foto: Facebook/Free Palestine. Solidarity from Croatia

Oko 60 brodica s aktivistima i humanitarcima isplovilo je u nedjelju s talijanskog otoka Sicilije prema okupiranom Pojasu Gaze, u novom pokušaju proboja pomorske blokade koju je Izrael uveo 2007., a na čelu jednog od brodova je i hrvatska aktivistica

„Ova flotila je reakcija na čin nasilja. Želimo ukazati na okupaciju, genocid i nepravdu nad Palestincima“, rekla je Hini u telefonskom razgovoru Morana Miljanović, 41-godišnja hrvatska aktivistica i pravnica. Napominje da Izrael provodi "intenzivno etničko čišćenje" u Palestini dok su pogledi svijeta usmjereni na rat u Iranu.

„Bit će dobro uspijemo li makar za centimetar podići ljude u svijetu da se dignu protiv ove nepravde i zločina“, napomenula je uoči isplovljavanja u 15,15 sati.

Miljanović je kapetanica broda Shireen, dugog gotovo 19 metara, na kojem je deset članova posade.

Brod je nazvan po palestinskoj novinarki Shireen Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022.

PRITISAK NA BRUXELLES VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!
VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!

Brodice iz Marseillea i Barcelone pristigle su prethodnih dana u talijansku luku Siracusu na Siciliji.

Odande su zajedno s lokalnim brodovima zaplovili Mediteranom. Na putu će im se priključiti 20-ak brodica iz Grčke i Turske.

Na brodovima se nalaze humanitarna pomoć, materijal za bolnice i obnovu razorenog Pojasa Gaze. 

Ova međunarodna flotila, koja bi mogla skupiti oko 90 brodica i 1000 osoba iz raznih zemalja, mogla bi biti i dosad najveća.

"Nikada nismo pokušali ući u teritorijalne vode države Izrael, niti nam to pada na pamet", kaže Miljanović koja je u rujnu s brodom Shireen pružala pravnu pomoć flotili. 

O NAGLIM ODLUKAMA Trump otkazao pregovore s Iranom: 'Ja sam osoba koja jako pazi na troškove...'
Trump otkazao pregovore s Iranom: 'Ja sam osoba koja jako pazi na troškove...'

"Prema međunarodnom pravu Izrael ilegalno okupira Pojas Gaze i pomorska blokada je ilegalna. To nisu teritorijalne vode Izraela", dodaje.

Izraelska vojska je u listopadu zaustavila konvoj od oko 50 brodica s aktivistima. Zadnjih godina se niti jedan brod nije uspio probiti do obale Pojasa Gaze.

U konvoju su brodovi triju organizacija – Thousands Madleens to Gaza, Freedom Flotilla Coalition i Global Sumud Flotilla. Brod Shireen je nezavisan brod.

PRIPREMAJU NAPAD Izrael stanovnicima 7 gradova u Libanonu izvan 'tampon zone' naredio evakuaciju
Izrael stanovnicima 7 gradova u Libanonu izvan 'tampon zone' naredio evakuaciju

„Služit će djeci koja su preživjela genocid i izbjegla u susjedne zemlje Mediterana“, kaže Miljanović. „Brod, na kojem ćemo organizirati školu jedrenja, bit će terapeutsko sredstvo u liječenju posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)“, objašnjava o planovima nakon povratka. 

Miljanović kaže da je flotila zadnji puta bila napadnuta dronovima, prvo u vodama Tunisa pa u međunarodnim vodama.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je u rujnu bilo poručilo preko X-a da „flotilu organizira Hamas“.

„Izrael neće dopustiti plovilima ulazak u aktivnu borbenu zonu i neće dopustiti kršenje zakonite pomorske blokade“, poručilo je tada ministarstvo.

Miljanović poručuje da će flotila ploviti sve dok postoji okupacija. "Sve dok Palestina ne bude slobodna“, kaže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine

