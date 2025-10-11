Nova klimatska bomba: Metan iz Antarktika prijeti planetu!

Ogromne količine metana izlaze iz pukotina na antarktičkom morskom dnu, dok se regija zagrijava, upozoravaju znanstvenici. Novi izvori otkrivaju se zapanjujućom brzinom, a stručnjaci strahuju da trenutne prognoze globalnog zatopljenja možda podcjenjuju stvarnu prijetnju, prenosi CNN.

Metan je plin koji u prvih 20 godina zadržava oko 80 puta više topline od ugljičnog dioksida, zbog čega njegovo oslobađanje predstavlja ozbiljan rizik za klimu. Velike količine metana skupljale su se tisućama godina ispod morskog dna, a sada izlaze kroz pukotine u obliku mjehurića.

Dosad su metanski izvori u Antarktici bili među najmanje istraženima na svijetu. Međutim, međunarodni tim znanstvenika identificirao je više od 40 novih izvora u plitkim vodama Rossovog mora, u Južnom oceanu. Mnogi izvori pojavili su se na mjestima koja su već proučavana, što sugerira da su se pojavili novi, neočekivani izvori metana.

– Nešto što se smatralo rijetkim sada se čini raširenim - rekla je Sarah Seabrook, autorica izvještaja i znanstvenica za more pri Earth Sciences New Zealand. Dodala je kako svaki novi izvor izaziva trenutačnu zabrinutost.

Znanstvenici upozoravaju da bi ovi izvori mogli brzo prenijeti metan u atmosferu i postati nepredviđeni izvor klimatskog onečišćenja. Metan također može imati kaskadne učinke na morski život, iako znanstvenici još proučavaju točne posljedice. Slični fenomeni već su zabilježeni na Arktiku, gdje je povećano otpuštanje metana povezano s topljenjem ledenjaka i porastom razine mora, stvarajući povratnu petlju: klimatske promjene ubrzavaju otpuštanje metana, a metan dodatno pojačava globalno zatopljenje.

Znanstvenici planiraju dvomjesečno istraživanje u Antarktiku kako bi detaljnije proučili izvore. Andrew Thurber, profesor morske biologije na Sveučilištu Kalifornija u Santa Barbari, upozorava.

– Ako ljudi nastave zagrijavati planet, ovi izvori mogli bi prijeći iz prirodnog laboratorija u epicentar opasnosti. Na neki način su poput opasne životinje – fascinantni za proučavanje, ali njihovu snagu ne smijemo podcijeniti - govori.

Otkriće novih izvora metana u Antarktici dodatno naglašava hitnost globalnih klimatskih akcija i potrebu za praćenjem ovog ključnog plina koji može ubrzati promjene na planetu.