Nova kriza: Jemenski hutisti zaprijetili zatvaranjem prolaza

Jemenski pobunjenici hutisti, povezani s Iranom, zaprijetili su zatvaranjem tjesnaca Bab al-Mandab kod Jemena, ključne globalne brodske rute, usred eskalacije retorike između Teherana i Washingtona. Taj plovni put povezuje Europu s Azijom putem Sueskog kanala, jednog od najvažnijih međunarodnih pomorskih trgovačkih putova. „Ako Sana [glavni grad Jemena kojim vladaju hutisti] odluči zatvoriti Bab al-Mandeb, tada će cijelo čovječanstvo i džinovi biti previše bespomoćni da ga otvore“, rekao je Husein al-Ezi, visoki dužnosnik hutista u objavi na X-u kasno u subotu. Pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da odmah zaustavi „sve postupke i politike koje ometaju mir“.

Jemenska milicija dio je takozvane Osovine otpora, mreže proiranskih regionalnih oružanih skupina.

Krajem prošlog mjeseca, hutisti su se uključili u američko-izraelski rat s Iranom, pokrenuvši više napada na Izrael.

No, milicija je prestala napadati brodove u obližnjim trgovačkim plovnim putovima.

Hutisti su u prošlosti više puta napadali trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu.