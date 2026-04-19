KLJUČNI PLOVNI PUT

Nova kriza: Jemenski hutisti zaprijetili zatvaranjem prolaza

Piše HINA
Foto: Norlys Perez

Ako blokiraju tjesnac Bab al-Mandab, trgovina između Europe i Azije mogla bi biti ozbiljno ugrožena

Jemenski pobunjenici hutisti, povezani s Iranom, zaprijetili su zatvaranjem tjesnaca Bab al-Mandab kod Jemena, ključne globalne brodske rute, usred eskalacije retorike između Teherana i Washingtona. Taj plovni put povezuje Europu s Azijom putem Sueskog kanala, jednog od najvažnijih međunarodnih pomorskih trgovačkih putova. „Ako Sana [glavni grad Jemena kojim vladaju hutisti] odluči zatvoriti Bab al-Mandeb, tada će cijelo čovječanstvo i džinovi biti previše bespomoćni da ga otvore“, rekao je Husein al-Ezi, visoki dužnosnik hutista u objavi na X-u kasno u subotu. Pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da odmah zaustavi „sve postupke i politike koje ometaju mir“.

RAT NA BLISKOM ISTOKU VIDEO Drama u Hormuškom tjesnacu, očajni kapetan: 'Dali ste mi odobrenje, sada pucate'
Jemenska milicija dio je takozvane Osovine otpora, mreže proiranskih regionalnih oružanih skupina.

Krajem prošlog mjeseca, hutisti su se uključili u američko-izraelski rat s Iranom, pokrenuvši više napada na Izrael.

No, milicija je prestala napadati brodove u obližnjim trgovačkim plovnim putovima.

POHVALIO PREGOVORE VIDEO Trump zaprijetio Iranu: 'Ne možete ucjenjivati Ameriku'
Hutisti su u prošlosti više puta napadali trgovačke brodove u Crvenom moru i Adenskom zaljevu.

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija
PROROČANSTVO O MAĐARIMA

Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

NOVI EXPRESS Teško da će mađarski sudovi ponovno odlučivati o izručenju zbog mita, a i Magyar u svojim izjavama očito u prvi plan stavlja hrvatski dug od 270 milijuna dolara

