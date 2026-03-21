Kako to stručnjaci dobro kažu, ovo nam je već treća velika kriza u malo vremena: pandemija, rat u Ukrajini, sad Bliski istok, a da još nismo sanirali ni posljedice prvih dviju
Nova kriza udara: Vlada mora spriječiti poskupljenja hrane i lov u mutnom zbog rata
U strahu su velike oči, stara je narodna izreka koja najbolje opisuje ono što svaki veći svjetski sukob, poput ovoga na Bliskom istoku, učini na tržištu energenata. Proizvodnja nafte i plina se ne mora nužno ni smanjiti, pogoršati, a u strahu od nestašice već rastu njihove cijene. Tržište reagira na rizik, ne samo na stvarni manjak energenata. Problem postaje nesigurnost, koja izaziva paniku, u panici se krenu gomilati zalihe, kupovina zaliha diže cijene, a lančano onda i konačne, potrošačke cijene - robe i usluga, hrane najviše.
