Provedena dokapitalizacija

Nova milijunska injekcija! Država opet spašava Croatia Airlines s još 78 milijuna eura

Nova milijunska injekcija! Država opet spašava Croatia Airlines s još 78 milijuna eura
Skupština dioničara Croatia Airlinesa donijela je u ponedjeljak odluku o povećanju temeljnog kapitala za 77,9 milijuna eura, i to ulogom potraživanja države od 42,9 milijuna eura te ulogom u novcu za 35 milijuna eura, izvijestili su iz nacionalne zrakoplovne kompanije

Admiral

Temeljni kapital CA nakon povećanja iznosi 213,27 milijuna eura. Za iznos povećanja izdat će se nove redovite dionice, njih 77.878.556, nominalnog iznosa jedan euro svaka, koje će preuzeti Republika Hrvatska. 

Podsjetimo, sredinom prosinca lani Vlada je donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Croatia Airlinesa s 92,38 na 248,38 milijuna eura.

Na kraju prošle godine skupština dioničara donijela je odluku o pocećanju temeljnog kapitala Croatia Airlinesa za 43 milijuna eura ulogom prava potraživanja temeljem ugovora zaključenih između RH i te kompanije, sada je provedena dokapitalizacija za gotovo 78 milijuna eura, a u 2027. je još predviđena dokapitalizacija ulogom u novcu u iznosu 35 milijuna eura. 

Time će temeljni kapitala Croatia Airlinesa povećati s početnih 92,38 milijuna eura za približno 156 milijuna eura, na 248,38 milijuna eura. 

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je tada da se Croatia Airlines nalazi usred najvećeg projekta u svojoj povijesti, zamjene cjelokupne flote novim zrakoplovima Airbus 220. Zamjena flote počela je 2024. godine, a planirani završetak je u 2027. godini. Dodao je da su izazovi tranzicijskog razdoblja, dodatno pojačani problemima u globalnim lancima dobave i kašnjenjima u proizvodnji i isporuci novih zrakoplova, prouzročili dodatnu troškovnu izloženost Croatia Airlinesa.

