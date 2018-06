Nova mračna igra na internetu: 'Zbog njih mi je sin sad mrtav'

Slomljeni otac preminulog tinejdžera Bena Walmsleyja tvrdi da je smrt njegovog sina povezana s mračnom online igrom Doki Doki Literature Club.

U veljači ove godine, 15-godišnji Ben pronađen je mrtav u svojem domu u Radcliffu. Nekoliko mjeseci nakon njegove smrti, otac Darren tvrdi da je njegov sin postao uvučen u videoigru koja je na njemu ostavila ozbiljne psihološke posljedice i potencijalno dovela do tragičnog kraja.

Iako nema dokaza da je igra izravno povezana sa preranom smrću 15-godišnjaka, Darren Wamsley tvrdi kako je njegov sin postao toliko uvučen u igru da ga je to stajalo života. Izjavio je da Ben nikada nije govorio o tome što se događa, konstantno je crtao likove iz igre, a notifikacije iz igre stizale su danju i noću.

Igra Doki Doki Literature Club bazira se na četiri mlade djevojke i dječaka - igrača koji se želi učlaniti u njihov književni klub. Opisana kao 'vizualna novela', igrač komunicira s likovima - četiri djevojke prikazane kao iz anime stripova, a igra navodno sadrži brojne prizore nasilja, samoubojstva i samoozljeđivanja.

- Likovi u igri daju prijedloge, a na tebi je da odlučiš što želiš učiniti. Igra te uvuče i sve se počne činiti vrlo stvarnim. Ben s nama nije razgovarao o tome, no roditelji moraju biti svjesni toga da njihova djeca možda igraju ovu ili slične igre - izjavio je otac.

