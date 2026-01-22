Nova nesreća na španjolskim željeznicama: Vlak se zabio u dizalicu, više ljudi ozlijeđeno...

Obavijesti

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS - ilustrativna fotografija

Ovo je treća nesreća na španjolskim željeznicama u samo nekoliko dana. Podsjetimo, u nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog vlaka u južnoj regiji Andaluziji poginulo je najmanje 43 ljudi.

Prigradski vlak zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je više ljudi ozlijeđeno, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe. "Vlak nije prevrnut niti iskočio iz tračnica", rekao je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcia za Reuters.

Nesreća se dogodila u blizini Cartagene u Murciji.

U utorak je u Kataloniji u nesreći poginuo strojovođa, na vlak se urušio potporni zid.

Španjolski željeznički operater Adif izjavio je za X da je promet na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj tvrtki u kolosijek infrastrukture", bez daljnjih detalja.

Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj.

"Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

