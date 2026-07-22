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Nova politička kriza u BiH: Bošnjaci ruše zakon o zabrani zastava s ljiljanima u RS-u

Piše HINA,
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Nova politička kriza u BiH: Bošnjaci ruše zakon o zabrani zastava s ljiljanima u RS-u
Banja Luka: Vijeće naroda RS nije postiglo suglasnost oko zakona koji kriminalizira klevetu | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Vijeće naroda posebno je skupštinsko tijelo RS-a čija je glavna uloga zaštita vitalnih nacionalnih interesa triju konstitutivnih naroda

 Bošnjački izaslanici u Vijeću naroda Republike Srpske (RS) pokušat će pred ustavnim sudovima u zemlji osporiti zakon kojim je u srpskom entitetu, uz ustaška obilježja i veličanje ideologije NDH, postalo kažnjivo i isticanje ratnih simbola, uključujući zastave s ljiljanima.  Vijeće naroda RS-a i Zajedničko povjerenstvo Narodne skupštine RS-a i Vijeća naroda u srijedu nisu uspjeli postići dogovor o vetu koji je uložio klub Bošnjaka, pa će o tome sada odlučivati ustavni sud većinski srpskog entiteta. 

Vijeće naroda posebno je skupštinsko tijelo RS-a čija je glavna uloga zaštita vitalnih nacionalnih interesa triju konstitutivnih naroda. Za razliku od klasičnog gornjeg doma parlamenta, ono ne odlučuje ravnopravno s Narodnom skupštinom o zakonima, nego može zaustaviti njihovo stupanje na snagu kada jedan od nacionalnih klubova ocijeni da se njima zadire u vitalni interes njegova naroda. 

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Upravo je taj mehanizam sada pokrenuo klub Bošnjaka nakon izmjena kaznenoga zakona kojim su predviđene zatvorske kazne do tri godine, a u težim slučajevima od dvije do pet godina zbog isticanja ratnih simbola i zastava s kojima se identificira bošnjačka strana u BiH. Zakonom je kriminalizirano i javno promoviranje i veličanje ustaštva te ideologije NDH.

Klub bošnjačkog naroda tvrdi da se zabranom simbola Armije BiH i ratne zastave s ljiljanima zadire u vitalni nacionalni interes Bošnjaka jer ih smatra dijelom svojega povijesnog identiteta, kulture sjećanja i kontinuiteta Bosne i Hercegovine. 

Za razliku od srpskog i bošnjačkog, u hrvatskome klubu se od osam članova Vijeća naroda samo njih troje smatra legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, dok su petero članovi srpskih stranaka. Zbog toga je de facto nemoguć dogovor o ulaganju veta na odluke većine u parlamentu RS-a. 

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