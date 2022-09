Nova premijerka Britanije muža je varala s kolegom političarem, njegov brak se raspao, njen nije

Obiteljski život Liz Truss, koja je u ponedjeljak izabrana za novu britansku premijerku nakon odlaska Borisa Johnsona, započeo je idilično, priše Mirror.

Supruga Hugh O’Learyja upoznala je na Torijevskoj konferenciji 1997., nakon dana Oxfordskog sveučilišta kada je bila ekonomistica za Shell. Ubrzo su otišli na prvi spoj za koji je Truss odabrala klizanje na ledu, ali romansa nije bila dugog vijeka.

Brak je gotovo okončala Trussina nevjera

Šest godina nakon njihova vjenčanja 2000. u Greenwichu odjeknula je vijest o njezinoj navodnoj aferi s bivšim torijevskim zastupnikom Markom Fieldom koji je bio i njezinim mentor. Afera je započela 2004. godine kada je još uvijek pokušavala ući u parlament.

Fieldov brak se zbog afere raspao, ali Trussin je unatoč svemu ipak opstao.

Ni Truss ni O'Leary nisu se javno očitovali o spašavanju braka, a ona je jednom prilikom samo kratko rekla da je sretno udana. Prije tri godine objavila je i zajedničku fotografiju kako se sretno smiješe na Valentinovo ispod koje je napisala kako je suprug ljubav njezinog života. Prijatelji su komentirali da su jaki i odličan tim te nisu dali da ih problemi razdvoje.

Kćeri u javnosti rijetko pokazuje

Truss sa suprugom ima i dvije kćeri Frances i Liberty, 16 i 13, koje su se pokazale kao uzorne i neproblematične.

- Frances je možda malo više centristička, a Liberty je možda malo više konzervativna, ali obje me jako podržavaju - rekla je Truss o kćerima čije fotografije rijetko podijeli za javnost.

Javnost joj ne vjeruje

Truss je treća britanska premijerka nakon Therese May i Margaret Thatcher. Ta 47-godišnjakinja stalno je bila ispred 42-godišnjeg Sunaka u anketama među procijenjenih 200.000 torijevaca s pravom glasa. Ukupno ih je na kraju glasalo 172.437.

Obećala smanjenje poreza, rast gospodarstva i borbu protiv energetske krize koja je žestoko pogodila britanska kućanstva.

- Kampanju sam vodila kao konzervativka i vladat ću kao konzervativka. Prijatelji, moramo pokazati da ćemo to učiniti u sljedeće dvije godine - poručila je.

Dosadašnja ministrica vanjskih poslova (47) dobila je 57 posto glasova konzervativaca, a njezin protukandidat, bivši ministar financija Rishi Sunak 43 posto, objavio je Graham Brady, koji je bio zadužen za organizaciju internog glasanja nakon što je početkom srpnja Boris Johnson podnio ostavku.

Ipak njen izbor ne odražava javno miljenje. Anketa YouGov-a krajem kolovoza pokazala je da 52 posto smatra da bi Truss bila "loša" ili "užasna" premijerka. Četrdeset i tri posto reklo je da joj "uopće" ne vjeruje da će se nositi s gorućim problemom rasta troškova života.

Utrka za vodstvo počela je u srpnju nakon što je Johnson najavio ostavku nakon niza skandala i ostavki dužnosnika svoje vlade. Britaniju je pogodila najgora kriza troškova života u generacijama, s dvoznamenkastom porastom inflacije i skokom cijena energije zbog ruskog rata u Ukrajini. Prema anketama milijuni Britanaca kažu da će s računima koji će porasti za 80 posto od listopada i još više od siječnja biti suočeni s bolnim izborom između prehrane i grijanja ove zime.

Truss je postala ministrica vanjskih poslova prije godinu dana nakon što je obnašala niz visokih dužnosti u ministarstvima uključujući obrazovanje, međunarodnu trgovinu i pravosuđe. Truss je u kolovozu rekla i da bi bila spremna koristiti nuklearno oružje.

- Da ja moram to napraviti, osjećao bih se fizički loše. To bi značilo globalno uništenje. Koji je vaš odgovor? Jeste li spremni to napraviti ako zatreba? Kako biste se osjećali zbog tog postupka? - upitao ju je voditelj John Pieenar na eventu u Birminghamu, tijekom druženja s novinarima.

- Mislim da je to važan dio dužnosti premijerke. Spremna sam to napraviti - odgovorila je Truss.

