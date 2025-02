Nova promjena vremena za vikend, najavili su i snijeg

Nakon sunčanog i toplog petka, subota nam nosi nešto oblačnije i hladnije vrijeme, barem što se tiče jutra. DHMZ za subotu prognozira promjenjivo vrijeme, u Dalmaciji može pasti kiše, a u gorskoj Hrvatskoj i malo snijega.

- Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a na jugu još ujutro jugo. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 6 do 9, na Jadranu od 9 do 13 °C - navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

DHMZ je za subotu izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra ua Kvarner i Velebitski kanal.

U nedjelju se već očekuje postupno razvedravanje, pa će novi radni tjedan početi u sunčanom tonu uz hladna jutra i mraz.

Jačanje anticiklone na moru će se osjetiti u postupnom jačanju bure. Ona će u nedjelju napokon zamijeniti jugo i na krajnjem jugu. S promjenjivom naoblakom mnoge planove za vikend ometat će povremena kiša, češće u Dalmaciji, a u oblačniju subotu ponovno i na sjevernom dijelu. Temperatura zraka neće se osobito mijenjati - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.