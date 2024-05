Nova runda saharskog pijeska stiže nad Hrvatsku: Nebo će se zamutiti, evo kad se očekuje...

Zadnjih dana u Hrvatskoj izmjenjuju se sunčana i kišna razdoblja. Takvo promjenjivo vrijeme očekuje se i tijekom petka, ali i u idućim danima... "Ujutro umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito na istoku i jugu. Zatim u većini krajeva djelomice, mjestimice i pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 °C.", javlja u svojoj prognozi za petak DHMZ.

Prognoza za petak | Foto: DHMZ

Nešto oborina u dijelovima Hrvatske bit će i u subotu:

- Pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka, a u Dalmaciji navečer postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 18, a najviša većinom od 22 do 27 °C - javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

A s kišom u naše krajeve stiže i nova runda saharskog pijeska, javlja N1.

- Nebo će se 'obojiti' žutom bojom pijeska i to najprije na južnom Jadranu i u istočnim krajevima unutrašnjosti. Zračna masa koja dolazi nad naše krajeve puna je vlage, a u nedjelju poslijepodne moguć je lokalno jak razvoj grmljavinskih pljuskova.

Od nedjelje do sredine idućeg tjedna nastavlja se promjenjivo vrijeme:

Foto: DHMZ

- Uz grmljavinu, pljuskove i udare vjetra moguća je i pojava tuče. Zbog saharskog pijeska u višim slojevima atmosfere nebo će biti mutno žućkaste boje. Do sredine idućeg tjedna promjenljivo, red kiše. red sunca, temperatura zraka u okviru prosjeka za kraj svibnja - piše u svojoj prognozi za N1 Bojan Lipovšćak.

