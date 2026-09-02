Obavijesti

News

Komentari 1
kod Kölna

Nova sabotaža u Njemačkoj: Nakon eksplozije na istoku, napadnuta i trafostanica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nova sabotaža u Njemačkoj: Nakon eksplozije na istoku, napadnuta i trafostanica
Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dan nakon eksplozije na trafostanici pored jedne termoelektrane na istoku Njemačke u srijedu je izvedena sabotaža i na trafostanici na zapadu zemlje pored Koelna a političari smatraju da se radi o napadu s terorističkom pozadinom

„Na temelju dosadašnjih spoznaja polazimo od toga da se radi o napadu iza kojeg stoje ili počinitelji u inozemstvu ili s ekstremno ljevičarske scene“, rekao je ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija Herbert Reul. Policija je prije toga potvrdila da je do kratkog spoja na trafostanici u blizini Koelna došlo nakon što su ga nepoznate osobe prouzročile na visokonaponskim kablovima slijedom čega je iz mreže ispalo nekoliko blokova termoelektrane Bergheim.

Kako je priopćeno iz pokrajinskog ministarstva energije, ispad nije prouzročio nestanak električne energije u kućanstvima.

Ministrica energije Mona Neubaur je ukazala na sličan incident koji se dogodio jučer na istoku zemlje kada je eksplozijom uništen vod pored jedne termoelektrane južno od Berlina.

POLICIJA OBUSTAVILA PROMET Eksplozija kod kolodvora u Augsburgu: Dvoje ozlijeđenih, pronašli su sumnjivi predmet!
Eksplozija kod kolodvora u Augsburgu: Dvoje ozlijeđenih, pronašli su sumnjivi predmet!

U ovom slučaju policija također smatra sa se radi o činu „uperenom protiv ustavnog poretka Njemačke“.

U Berlinu i na zapadu Njemačke je posljednjih mjeseci već izvedeno nekoliko napada na infrastrukturu elektroopskrbe i željezničkog prometa. U većini slučajeva odgovornost je preuzela jedna ljevičarsko-ekstremistička mreža.

IZBJEGNUTA EKSPLOZIJA NA AERODROMU Njemačka: Rusija je kriva za napad dronovima u Leipzigu! Zatvaramo konzulat i Ruski dom
Njemačka: Rusija je kriva za napad dronovima u Leipzigu! Zatvaramo konzulat i Ruski dom

Njemačka je u posljednje vrijeme i meta tzv. hibridnog ratovanja iza kojeg, kako se vjeruje, stoji Rusija.

Za posljednji napad takve vrste koji se dogodio na aerodromu u Leipzigu, njemačka vlada je jučer optužila Rusiju te naložila nove sankcije koje uključuju i zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?
DOSJE ČAKOVEC

Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?

Pacijent umro u čekaonici hitne, jednom su ubrizgali benzin umjesto fiziološke, drugoj su dali pogrešan pripravak trombocita. Oboje su umrli
VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO Plenković: 'Prosvjed? To neće riješiti ove probleme'

37.000 ilegalno zakopanog otpada u Lici i dalje je glavna tema. Danas je održan sastanak vladajućih i čelnika Grada, a što i kako dalje, saznat ćemo...
FOTO Sramota u Banjoj Luci! Tisuće ljudi odale počast ratnom zločincu Ratku Mladiću
NOSILI NJEGOVU SLIKU

FOTO Sramota u Banjoj Luci! Tisuće ljudi odale počast ratnom zločincu Ratku Mladiću

Nekoliko tisuća građana okupilo se na Trgu Krajine u Banjoj Luci kako bi odali počast bivšem zapovjedniku Glavnog stožera Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji je preminuo u Haagu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026