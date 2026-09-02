Nova sabotaža u Njemačkoj: Nakon eksplozije na istoku, napadnuta i trafostanica

„Na temelju dosadašnjih spoznaja polazimo od toga da se radi o napadu iza kojeg stoje ili počinitelji u inozemstvu ili s ekstremno ljevičarske scene“, rekao je ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija Herbert Reul. Policija je prije toga potvrdila da je do kratkog spoja na trafostanici u blizini Koelna došlo nakon što su ga nepoznate osobe prouzročile na visokonaponskim kablovima slijedom čega je iz mreže ispalo nekoliko blokova termoelektrane Bergheim.

Kako je priopćeno iz pokrajinskog ministarstva energije, ispad nije prouzročio nestanak električne energije u kućanstvima.

Ministrica energije Mona Neubaur je ukazala na sličan incident koji se dogodio jučer na istoku zemlje kada je eksplozijom uništen vod pored jedne termoelektrane južno od Berlina.

U ovom slučaju policija također smatra sa se radi o činu „uperenom protiv ustavnog poretka Njemačke“.

U Berlinu i na zapadu Njemačke je posljednjih mjeseci već izvedeno nekoliko napada na infrastrukturu elektroopskrbe i željezničkog prometa. U većini slučajeva odgovornost je preuzela jedna ljevičarsko-ekstremistička mreža.

Njemačka je u posljednje vrijeme i meta tzv. hibridnog ratovanja iza kojeg, kako se vjeruje, stoji Rusija.

Za posljednji napad takve vrste koji se dogodio na aerodromu u Leipzigu, njemačka vlada je jučer optužila Rusiju te naložila nove sankcije koje uključuju i zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu.