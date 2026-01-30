Muškarac (63) poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Čakovcu

U sudaru dvaju automobila smrtno je stradao 63-godišnji vozač, a nesreća se dogodila u petak iza 13 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici u Čakovcu, izvijestila je međimurska policija.

Kako navode, 63-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka Zrinsko-frankopanskom ulicom kada je, iz zasad nepoznatih razloga, prešao na suprotnu prometnu traku i direktno se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 76-godišnji vozač.

Na mjesto nesreće izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača. Ozlijeđeni 76-godišnji vozač prevezen je u čakovečku bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a naknadno će se utvrditi kvalifikacija njegovih ozljeda.

Tijelo preminulog vozača prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će uslijediti službena kvalifikacija događaja.