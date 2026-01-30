Na mjesto nesreće izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača
Muškarac (63) poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Čakovcu
U sudaru dvaju automobila smrtno je stradao 63-godišnji vozač, a nesreća se dogodila u petak iza 13 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici u Čakovcu, izvijestila je međimurska policija.
Kako navode, 63-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka Zrinsko-frankopanskom ulicom kada je, iz zasad nepoznatih razloga, prešao na suprotnu prometnu traku i direktno se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 76-godišnji vozač.
Na mjesto nesreće izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača. Ozlijeđeni 76-godišnji vozač prevezen je u čakovečku bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a naknadno će se utvrditi kvalifikacija njegovih ozljeda.
Tijelo preminulog vozača prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će uslijediti službena kvalifikacija događaja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+