Obavijesti

News

Komentari 0
FRONTALNI SUDAR

Muškarac (63) poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Čakovcu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (63) poginuo u teškoj prometnoj nesreći u Čakovcu
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na mjesto nesreće izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača

Admiral

U sudaru dvaju automobila smrtno je stradao 63-godišnji vozač, a nesreća se dogodila u petak iza 13 sati u Zrinsko-frankopanskoj ulici u Čakovcu, izvijestila je međimurska policija.

Kako navode, 63-godišnji vozač upravljao je osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka Zrinsko-frankopanskom ulicom kada je, iz zasad nepoznatih razloga, prešao na suprotnu prometnu traku i direktno se sudario s osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 76-godišnji vozač.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu
FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu

Na mjesto nesreće izašli su članovi tima hitne medicinske pomoći, no nakon pokušaja reanimacije konstatirana je smrt 63-godišnjeg vozača. Ozlijeđeni 76-godišnji vozač prevezen je u čakovečku bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a naknadno će se utvrditi kvalifikacija njegovih ozljeda.

Tijelo preminulog vozača prevezeno je na Odjel patologije Županijske bolnice Čakovec, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će uslijediti službena kvalifikacija događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026