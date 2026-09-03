Nova sramota Kennedyjeva ministarstva: Izmišljali su znanstvene izvore preko AI-ja?!

Savezni sudac oštro je kritizirao američko Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (HHS), na čelu s Robertom F. Kennedyjem Juniorom, nakon što je utvrdio ozbiljne probleme sa znanstvenim izvorima kojima je ministarstvo pokušalo opravdati nova pravila za financiranje programa za prevenciju tinejdžerske trudnoće.

Neke od studija koje je HHS naveo u službenim dokumentima, prema sudu, ili uopće ne postoje ili ne podupiru tvrdnje za koje su citirane.

Sudac Christopher R. Cooper problematične je reference opisao kao obilježje „AI-generiranih citata”. Drugim riječima, naveo je da način na koji su studije citirane podsjeća na slučajeve u kojima umjetna inteligencija izmisli znanstveni izvor koji zapravo ne postoji ili pogrešno poveže stvarni rad s nekim drugim časopisom.

Važno je, međutim, naglasiti: sudac nije utvrdio da je HHS koristio umjetnu inteligenciju za izradu tih citata. Ukazao je na to da su citati toliko problematični da nalikuju onome što se događa kada AI 'halucinira' znanstvene izvore.

Što je sudac zapravo napravio?

Slučaj se odnosi na savezni Program za prevenciju tinejdžerske trudnoće, poznat kao TPP.

Trumpova administracija odlučila je promijeniti pravila prema kojima se dodjeljuje novac iz tog programa. Nova pravila veći naglasak stavljaju na edukaciju koja tinejdžere potiče na izbjegavanje seksualnih odnosa, odnosno na apstinenciju, te uvode koncept 'tjelesne pismenosti'...

Protiv tih promjena tužili su lokalne vlasti i organizacije koje se bave reproduktivnim zdravljem. Tvrdili su da HHS nije dovoljno objasnio zašto mijenja dosadašnji pristup i da nova politika nije utemeljena na kvalitetnim znanstvenim dokazima.

Cooper je 19. kolovoza donio odluku u njihovu korist, barem privremeno.

Nije zaključio da je cijeli slučaj završen niti je donio konačnu presudu. Umjesto toga, izdao je preliminarnu zabranu kojom je Ministarstvu naložio da zasad ne provodi nova pravila za dodjelu sredstava dok se sudski postupak nastavlja.

To znači da nova politika nije trajno poništena. Ona je samo privremeno stavljena na čekanje jer je sudac zaključio da tužitelji imaju dovoljno snažan slučaj i da postoji ozbiljna mogućnost da će na kraju dokazati da je HHS postupao protivno zakonu.

Problem sa 'znanstvenim dokazima'

Najozbiljniji dio presude odnosi se na studije kojima je HHS pokušao opravdati koncept „tjelesne pismenosti”. Sud je čuo svjedočenje stručnjakinje koja je provjeravala sedam znanstvenih članaka navedenih u dokumentima HHS-a.

Rezultat je bio vrlo problematičan: pet od sedam članaka nije moglo biti pronađeno onako kako su navedeni.

Dva članka izgledala su kao da su potpuno izmišljena. Još tri odnosila su se na stvarne znanstvene radove, ali su bila pripisana pogrešnim časopisima.

U svojoj je presudi Cooper napisao da Ministartvo nije ponudilo dovoljno objašnjenja ni dokaza koji bi opravdali tako veliki zaokret prema programima temeljenima isključivo na apstinenciji.

Zbog toga je zaključio da tužitelji vjerojatno mogu dokazati da je postupanje ministarstva bilo 'proizvoljno i hirovito', odnosno da agencija nije na odgovarajući način objasnila zašto je donijela novu politiku i na temelju kojih je dokaza to učinila.

Ministarstvo je za Newsweek reklo da ne komentira sudske postupke koji su u tijeku.

Što je zapravo TPP?

TPP je savezni program koji je Kongres pokrenuo 2010. godine kako bi se smanjio broj tinejdžerskih trudnoća u SAD-u.

Program je financirao različite pristupe koji su trebali biti medicinski točni, primjereni dobi i utemeljeni na dokazima. To je uključivalo i programe koji naglašavaju apstinenciju, ali i programe koji tinejdžerima pružaju informacije o kontracepciji i drugim načinima smanjenja rizika od trudnoće.

Nova pravila Trumpove administracije značajno mijenjaju taj pristup.

Od organizacija koje žele dobiti novac traži se da u programe uključe takozvano 'izbjegavanje seksualnog rizika'. U ovom sudskom postupku stranke su se složile da taj izraz u praksi označava pristup usmjeren na apstinenciju.

Uz to, HHS želi veći naglasak staviti na 'tjelesnu pismenost', odnosno učenje mladih o funkcioniranju vlastitog tijela, menstrualnom ciklusu, plodnosti i povezanim temama.

Upravo je znanstvena podloga za taj drugi dio politike bila jedan od glavnih razloga zbog kojih je Cooper intervenirao.

Novi problem za Kennedyjevo ministarstvo

Spor oko TPP-a nije prvi put da se HHS pod Kennedyjevim vodstvom suočava s kritikama zbog načina na koji koristi znanstvene izvore.

Slični problemi pojavili su se i u izvješću 'Napravimo Ameriku opet zdravom” iz 2025. godine. U njemu su pronađene reference na nepostojeće znanstvene radove, kao i brojne pogreške u citiranju.

To je dodatno pojačalo kritike na račun Kennedyja, čiji su stavovi o cjepivima već desetljećima predmet snažnih kritika znanstvene i medicinske zajednice.

Od njegova dolaska na čelo HHS-a pokrenuto je više sudskih postupaka povezanih s njegovim odlukama i politikama ministarstva. Javnozdravstvene skupine osporavale su, među ostalim, promjene saveznih preporuka o cijepljenju djece te uklanjanje određenih preporuka za cijepljenje protiv COVID-19.

Kritičari tvrde da Kennedy pri donošenju javnozdravstvenih odluka previše slijedi vlastite stavove, a premalo znanstveni konsenzus.

Nedavno su se pojavile i optužbe da je tijekom saslušanja za potvrdu njegova imenovanja u Senatu dao netočne informacije o svrsi putovanja u Samou 2019. godine, što je potaknulo pojedine političare i kritičare da zatraže istragu.

