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Žestok udar

Nova ukrajinska ofenziva u Donjecku, pokrenuli operaciju Vivaldi: 'Vraćamo teritorij!'

Piše HINA,
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Nova ukrajinska ofenziva u Donjecku, pokrenuli operaciju Vivaldi: 'Vraćamo teritorij!'
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES
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Ukrajinske snage pokrenule su ofenzivnu operaciju Vivaldi kako bi povratile teritorij u Donjecku, gdje se vode žestoke borbe s ruskim snagama, a cilj je osigurati ključne strateške pozicije u regiji.

Ukrajinske snage pokrenule su ofenzivnu operaciju na sjeveru Donjecke oblasti, žarištu žestokih borbi na istoku zemlje tijekom više od četiri godine rata, izjavio je u utorak visoki vojni zapovjednik. Treći korpus kopnene vojske očistio je područje od 75 četvornih kilometara od ruskih infiltracijskih skupina te povratio dodatnih deset četvornih kilometara, rekao je brigadni general Andrij Bilecki, koji od prošloga mjeseca zapovijeda ukrajinskom obranom na tom području.

Bilecki je rekao da se to područje nalazi sjeverno od ključnih uporišta u regiji — tzv. "pojasa utvrda" koji čine gradovi Slavjansk i Kramatorsk, čije bi zauzimanje približilo Rusiju njezinom cilju osvajanja cijele regije.

"Treći korpus kopnene vojske započeo je ofenzivnu operaciju u tom smjeru. Operacija se zove 'Vivaldi'", rekao je Bilecki u videozapisu objavljenom na aplikaciji Telegram.

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Bilecki je istaknuo da su njegove trupe poremetile rusku vojnu logistiku, očistile tri sela i područje oko četvrtog. Selo Serednje potpuno je pod ukrajinskom kontrolom.

U Donjeckoj oblasti vode se neke od najžešćih borbi u ratu. Rusija želi preuzeti kontrolu nad cijelom regijom, što je glavni teritorijalni zahtjev Moskve na pregovorima koji su dosad u zastoju, ali koje SAD želi ponovno pokrenuti, pa su posebni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff ovog mjeseca posjetili Moskvu i Kijev.

Ukupno rusko napredovanje usporilo je ove godine, no njihove snage pritišću gradove s juga te se infiltriraju dublje u istočni grad Kostjantinivku.

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Reuters nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje Bileckog. Neovisno utvrđivanje linija teritorijalne kontrole u Ukrajini otežano je zbog ratovanja dronovima, što je stvorilo široku ničiju zemlju odnosno "zonu smrti" duž bojišnice.

Objavljeni uspjesi u Donjeckoj oblasti nadovezuju se na ukrajinski pritisak ranije ove godine na jugoistoku, gdje je Kijev, kako tvrdi, povratio više od 700 četvornih kilometara teritorija tijekom višemjesečnog protunapada.

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