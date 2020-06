Nova žarišta korone u regiji: 'Ovaj virus ne da nam mira'

<p>Hrvatska već dva dana nema novooboljelih, no kod naših susjeda, borba protiv korona virusa još nije stala. Javljaju se nova žarišta. </p><p>U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, krajem prošlog tjedna, došlo je do novog rasta broja oboljelih od korona virusa. </p><h2>Bosna i Hercegovina </h2><p>Samo u protekla 24 sata, BiH ima 184 novozaražena korona virusom. Riječ je o ljudima iz Sarajeva i Zenice. BiH ima 2.706 zaraženih, od čega se njih 2.023 oporavilo, a 160 preminulo. </p><h2>Sjeverna Makedonija </h2><p>Makedonski ministar<strong> Venko Filipče</strong> upozorio je na novi val zaraze, kada je u njihovoj zemlji došlo do naglog rasta broja oboljelih. Sjeverna Makedonija zabilježila je 127 novooboljelih, što je porast veći nego u samom jeku prvog vala pandemije korona virusa. Ukupan broj zaraženih je 3.152, ozdravljenih 1.635, a njih 156 je preminulo. Brojka aktivnih slučajeva u zemlji iznosi 1.343. </p><p>- Novi val zaraze korona virusom rezultat je nepridržavanja propisanih mjera socijalne distance - rekao je ministar Filipče. </p><h2>Srbija</h2><p>U Srbiji su se nova žarišta javila u Novom Pazaru i Tutinu. Zaraza se pojavila i u jednom dječjem vrtiću te studentskom domu. Sve je buknulo nakon proslave blagdana Bajrama. </p><p>- Praktično smo izašli iz epidemije,ali nam ovaj virus ne da mira - rekao je jedan od vodećih srpskih epidemiologa, <strong>Predrag Kon</strong>. </p><p>- Porast broja novozaraženih poziva sve na daljnji oprez - dodaje. </p><p>Broj aktivnih slučajeva u Srbiji je 298, dok je na respiratoru 16 ljudi. Od početka pandemije zaraženo je 11.896 ljudi, a izliječeno 11.348. Njih 250 je preminulo. </p><p>Razloga za zabrinutost trenutno nema u nijednoj susjednoj državi, no bit će ga ukoliko se brojka novih slučajeva bude ovako povećavala. </p><h2>Europska Unija</h2><p>Među članicama EU novo žarište pojavilo se u Poljskoj. Tamo je za vikend zabilježen nagli porast zaraze. Dvije trećine slučajeva povezuju s rudarima iz rudnika ugljena Zofiowka i njihovim obiteljima, gdje se virus i proširio. </p><p>Poljska je zabilježila 1151 novi slučaj, što je najveći broj pozitivnih pacijenata u jednom danu. </p><p> Kako bi spriječila širenje zaraze među rudarima, Poljska će danas na tri tjedna zatvoriti 12 rudnika ugljena. Sveukupan broj slučajeva zaraze je 27.856, preminulih 1.172, dok je broj aktivnih slučajeva 12.997. Unutar posljednja 24 sata Poljska bilježi 205 novooboljelih. </p>