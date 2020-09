'Novac koji mi je Agrokor isplatio i dalje je na računu tvrtke Siggman Invest AG'

U postupku mali Agrokor Ivica Todorić i drugi optuženi su da su iz Agrokora izvukli 1,25 milijuna eura. Svjedočio je Valentin Vinčić koji tvrdi da posao za koncern nije bio fiktivan već ga je savjesno obavio

<p>S <strong>Antom Huljevim</strong> sam 2013. dogovorio sam se da proučim dokumentaciju tvrtke i iznađem dodatni način financiranja jer je koncern bio prezadužen a trebao im je novac za daljnju ekspanziju i razvoj. Dogovorili smo se da ako moje rješenje, za koje sam i lobirao, kod banaka i financijskih institucija prođe dobijem 2 posto provizije od od prodajne cijene - rekao je na sudu Valter Vinčić. Dodao je kako je s Huljevim dogovorio da će se osnovati društvo i na njega isplatiti naknada jer je tada još radio u tvrtki NLB InterFinanz pa nije, tvrdi, mogao javno davati savjete Agrokoru. </p><p>- Novac nisam preuzeo. On je i dalje na računu tvrtke. Nisam odmah preuzeo ni dionice na donositelja, koje mi je dao Huljev, jer sam čekao da prođe određen period zbog poslovnih i privatnih razloga - rekao je Vičić dodavši kako je provizija trebala biti isplaćena samo ako projekt bude uspješno realiziran, a bio je. On je, tvrdi, predložio da Agrokor svojih pet nekretnina na kojima je imao dobar promet, a koji su bili po operativnim leasingom i djelomično otplaćeni, otkupi preostali leasing i potom proda objekte. Agrokor je na prodaji maloprodajnih objekata dobio oko 60 milijuna eura te ostvario profit od oko 18 milijuna eura. </p><p>Vičić tvrdi da Ivicu Todorića i Pirušku Canjugu poznaje samo iz viđenja jer su se kretali u istim poslovnim krugovima dok četvrtooptuženu Nicole De Rossi ne poznaje. </p><p>Bivšeg vlasnika Agrokora terete da je, kao predsjednik uprave Agrokora, a Ante Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu, 2013. godine zlorabio svoj položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarskog trgovačkog društva za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna. Švicarska tvrtka time se nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. Nicole De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge. Trećeokrivljenu Pirušku Canjugu, nekadašnju članicu uprave Agrokora, terete da je Todorića i De Rosi poticala na kazneno djelo.</p><p>Todorić je nakon ispitivanje svjedoka rekao kako nije istina da se Agrokor na ovaj poslovni korak odlučio, kako je rekao svjedok, zbog toga što je tvrtka bila u financijskim poteškoćama pa da je zbog toga morao prodavati nekretnine. Nakon rasprave ispred suda ponovno je optužio premijera Andreja Plenkovića i grupu Borg da su mu oteli tvrtku. </p><p> </p><p> </p>