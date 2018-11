Novaković: Kuščevićeva ocjena je apsolutno neprimjerena

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković u utorak je poručila da je Povjerenstvo neovisno tijelo i na njega ni na koji način neće utjecati i nije utjecala politika, a apsolutno neprimjerenom ocijenila je izjavu ministra uprave Lovre Kuščevića da se Povjerenstvo polako stavlja u funkciju politike.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković najavila je u razgovoru za "24 sata" da će se Povjerenstvo, osim putovanjem izaslanstva HDZ-a na kongres EPP-a u Helsinkiju 7. studenog vladinim zrakoplovom, baviti i pitanjem tko je dužnosnicima platio smještaj i eventualne dnevnice. Ministar Kuščević je danas na pitanje novinara kako komentira tu najavu Povjerenstva rekao da on od njih nije dobio nikakav upit niti zahtjev za očitovanjem te najavio da će se vrlo rado očitovati kad ga dobije.

"No, moram kazati kako u pravničkim krugovima u Hrvatskoj postoji određena zabrinutost zbog kvaliteta odluka koje Povjerenstvo donosi. Naime, evo, svjedoci smo da Upravni sud učestalo poništava te odluke. Imali smo nedavno slučaj i u Ministarstvu uprave takav. Dakle, to zaista zabrinjava i da se naslutiti zaista da to Povjerenstvo koje bi trebalo biti nepolitično, koje bi trebalo biti neovisno, polako se stavlja u funkciju politike a to vidimo i po slučaju bivše predsjednice Dalije Orešković, a ne bih htio da se takvim primjerom povedu i svi drugi članovi i članice Povjerenstva", rekao je ministar Kuščević. U svakom slučaju, Povjerenstvo da, neka radi svoj posao u okviru zakona, a nikako da se to tijelo politizira, dodao je.

Novaković je danas, komentirajući na upit Hine tu izjavu ministra Kuščevića izjavila: "Povjerenstvo je neovisno tijelo i na Povjerenstvo ni na koji način neće utjecati i nije utjecala politika. Tako da ne razumijem kontekst u kojem je gospodin Kuščević uputio Povjerenstvo da se bavi zakonom, a ne da se bavi politikom. Dakle, mi se politikom niti ne bavimo. Povjerenstvo je neutralno tijelo i mislim da odluka ministra da komunicira na ovakav način prema jednom neovisnom tijelu je apsolutno neprimjerena", poručila je Novaković.

A što se tiče tog konkretnog predmeta, rekla je da je Povjerenstvo u petak otvorilo taj predmet, jučer su imali radni sastanak na kojem su dogovorili koga će što pitati od državnih tijela.

"Veći broj dopisa je napisano i danas su otišli prema državnim institucijama. Ako ne dobiju danas do kraja radnog vremena, dobit će zahtjeve sigurno sutra za očitovanjem i dostavom dokumentacije", rekla je Novaković na pitanje kako komentira što je ministar Kuščević danas rekao da od Povjerenstva nije dobio nikakav upit niti zahtjev za očitovanjem.

A što se tiče samih odluka Povjerenstva koje je, kako je rekla, ministar Kuščević procijenio da ih pravna struka smatra diskutabilnim, kazala je kako je Povjerenstvo u gotovo šest godina donijelo 537 odluka, a od njih je 10 posto završilo na Upravnom sudu, a u konačnici je pet odluka pravomoćno poništeno i dvije su nepravomoćno poništene, dakle, postupak se još vodi.

"Tako da se isto tako ne može govoriti ni o kakvim greškama u donošenju odluka. Dakle, činjenica je da su u vrlo malom broju postotaka predmeta naše odluke poništene", rekla je Novaković.

Vezano za današnji komentar predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je u vezi s tim rekao da će se vrlo brzo vidjeti radi li se o novim igricama i igrama kod vladajućih, Novaković je rekla da to doista ne bi komentirala jer se ne kani baviti politikom. "Svatko ima pravo na svoje mišljenje, a zapravo vrijeme će pokazati tko je na čijoj strani", poručila je.