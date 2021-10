Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević razriješio je danas članove uprave Nikolu Vukovića i Antu Samodola. Novi predsjednik Uprave Holdinga bit će Ivan Novaković.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je pokrenulo dva predmeta protiv zagrebačkog gradonačelnika, a jedan se tiče upravo dvojice danas smijenjenih članova uprave Holdinga.

- Taj dio uprave jest pokriven člankom 15. zbog kojeg smo mi pokrenuli sam postupak, međutim taj postupak je zbog činjenice njihovog imenovanja i ni na koji način ova njihova ostavka ili otkaz na utječe na sam postupak - rekla je predsjednica povjerenstva Nataša Novaković za N1.

Tomašević kaže kako za ta imenovanja postoji sukob dvaju zakona, a Novaković kaže kako sukoba nema.

- Ta regulativa je utvrđena s više zakona. Dakle, imamo Zakon o lokalnoj samoupravi, ali temeljem njega nije imenovana Uprava. Zašto? Zato što se to moralo temeljem Zakona o trgovačkim društvima kako bi ih se upisalo u trgovački registar. Niti Zakon o trgovačkim duštvima niti Zakon o lokalnoj samoupravi ne govori o prethodnoj proceduri. Govori tko može imenovati. Mi tu ne dvojimo, njegovo pravo je da imenju. Međutim naš Zakon definira prethodni postupak odnosno prijedlog imenovanja i to stoji u našem zakonu. Mi ne ulazimo uopće u to može li on imenovati, on nije napravio ono što je prema našem Zakonu trebao napraviti - objasnila je Novaković.

Novaković kaže kako ovo nije prvi put da se ovakav predmet pokreće protiv nekog dužnosnika i da je pitanje hoće li dužnosnici ubuće poštivati tu odredbu jer sankcije ne postoje.

Drugi predmet protiv Tomaševića Povjerenstvo je pokrenulo jer je u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak imenovan čovjek koji je bio donator u Tomaševićevoj kampanji.

- Povjerenstvo je gledalo iz dva aspekta taj predmet – jedno je činjenica da je osoba direktno bila donator Tomislava Tomaševića, a s druge strane postoji procedura imenovanja za tu poziciju, a to je da pročelnik daje prijedlog gradonačelniku, međutim u očitovanju koje smo mi zaprimili stoji da je gradonačelnik dao prijedlog pročelniku, a pročelnik dao prijedlog gradonačelniku. S obzirom da se radi o osobi koja je ujedno i donator, Povjerenstvo je uzelo u obzir te dvije stvari - rekla je Novaković.

Osvrnula se i na novi slučaj vezan za premijera Andreja Plenkovića koji nije pravilno prijavio prihode svoje supruge te nije prijavljena sva imovina koju ona posjeduje.

- Radi se o dvije ne tako bitne povredbe odredbi zakona. Mi smo doista proveli redovnu provjeru i da je nasrazmjer taj koji je. Postoji ta nekretnina koja nije unesena, a mislim da je u 1/3 suvlasnica supruga - rekla je Novaković.

Novaković kaže kako i dalje ima slučajeva da se Povjerenstvu ne dostavljaju papiri koje ono traži.

- U novom zakonu nadam se da će se staviti sankcija za neslanje dokumentacije. Trenutno smo u jednoj poziciji koja je dosta neizvjesna - poručila je Novaković.