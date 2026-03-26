Novci za skijaše? Ma ne, daj jedan Dior, dva Cavallija, malo Monaco, malo Ibiza

Možda Zrinka Ljutić treba nove skije, ili Filip Zubčić nešto drugo, ali i tri za sad medijima nepoznate žene su trebale torbice, odjeću, nakit, satove. Možda je trebalo više uložiti u mlade skijaške nade kojima se stalno nabijaju Ivica i Janica Kostelić kao nedostižni cilj, ali Pavlek je trebao novi bazen ili prozore na vili u Ibizi. Možda.

Tako za sad, prema neslužbenim informacijama 24sata, izgleda laička analiza istrage protiv Vedrana Pavleka, Nenada Erora, Damira Raosa, Georga Mausera, Martine Strezenicke i Božena Hrvoj Mejić.

Nesporno je da je Pavlek godinama bio željezna ruka hrvatskog skijanja, da je postigao rezultate, da je proveo besane noći. No isto tako je nesporno da se navodno izvučenih 30 milijuna eura iz hrvatskog skijaškog saveza trebalo uložiti u skijanje. A ne da, kako za sad dostupne informacije govore, pola milijuna eura završi na karticama tekućih računa tri žene kojima je Pavlek to navodno poklonio. Pa su one te kartice peglale u skupim svjetskim trgovinama u raznim jet set središtima gdje hodaju bogati i slavni. Sad znamo da Uskok sumnja da je među tim bogatim i slavnim ljudima hodala i grupica ljudi koji su tuđi novac trošili na Dior, Cavalli, Dolce&Gabbanu, Luis Vuitton.

Navodno se puno putovalo. Ibiza je predivna, a dio u kojem je Pavlekova vila, za čije uređenje je navodno potrošeno oko 2 milijuna eura novca iz HSS-a. I to ne bilo koji dio Ibize, nego Santa Eulalija. Mirniji dio Ibize, gdje vile s visokim ogradama pružaju privatnost. Privatnost kakva treba čovjeku da bi uživao u ogromnom bazenu kakav je u Pavlekovom dvorištu ili u vili veličine 129 kvadrata. Iz tog mira, valja nekad otići i u žamor, među ljude, za što je Monaco odlična destinacija. Siguran, luksuzan, blještav. Taman za prošetati novu Dior torbicu navodno plaćenu novcem otetog od hrvatskih skijaških nada.