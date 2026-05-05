Jedna od dojava stigla je i na Gradsku upravu.
DOJAVE NA TRI LOKACIJE
Nove dojave o bombama po Zagrebu. Policija na terenu
Čitanje članka: < 1 min
Policija je ponovno zaprimila dojave kako su na više lokacija u Zagrebu postavljene eksplozivne naprave. Iz stranke Možemo! potvrdili su nam kako je jedna od dojava bila da je bomba postavljena u središtu njihove stranke.
Jedna od dojava stigla je i na Gradsku upravu.
Zaposlenici su evakuirani, policija provodi preglede, tu su i policijski psi, javlja Index.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku