Nove dojave o bombama po Zagrebu. Policija na terenu

Policija je ponovno zaprimila dojave kako su na više lokacija u Zagrebu postavljene eksplozivne naprave. Iz stranke Možemo! potvrdili su nam kako je jedna od dojava bila da je bomba postavljena u središtu njihove stranke.

Jedna od dojava stigla je i na Gradsku upravu.

Zaposlenici su evakuirani, policija provodi preglede, tu su i policijski psi, javlja Index.