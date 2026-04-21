Nove dojave o eksplozivima stigle u zagrebačke gimnazije

Tijekom jutra stigla je nova poruka kako je u više zagrebačkih gimnazija postavljen eksploziv. Kako doznajemo, među školama kojima je stigla dojava o bombi je XIII. gimnazija.

Policiji smo poslali upit, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Jučer je splitsko-dalmatinska policija izašla na teren nakon zaprimanja informacije o postaljenim bombama u splitskim školama. Obavili su preglede škola. Ispostavilo se da su dojave lažne.