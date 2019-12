Nove epizode turske hit-serije 'Žena' svaki dan na RTLplayu

Nove epizode donose nastavak životne borbe majke kojoj je sreća njezine djece i ljudi do kojih joj je stalo - uvijek ispred njezine.

U ovoj turskoj drami Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) udaje se za ljubav svog života Sarpa Çeşmelija (Caner Cindoruk) i potom rađa djevojčicu Nissan (Kubra Suzgun). No tijekom druge trudnoće, noseći sina Doruka (Ali Semi Sefil), u čudnoj nesreći na moru ostaje bez supruga. Život je prema Bahar nemilosrdan i svaki se dan mora boriti za opstanak, a prijatelji je nagovaraju da traži socijalnu pomoć, no ni za to ne ispunjava uvjete. Odjednom se u njezin život vraća majka Hatidže (Bennu Yildirimlar), koja ju je napustila kad je imala osam godina i stvorila si novu obitelj, te joj ponudi prijeko potrebnu pomoć. Bahar ima polusestru Širin (Seray Kaya), ali pokušava je držati podalje od sebe, a posljednji koji ih je pokušao zbližiti bio je upravo Baharin suprug. Širin je istinski zla i ljubomorna na svoju sestru, a poslije će se ispostaviti da je ona kriva za nesreću na brodu. Napeti kraj prve sezone ostavio vas je u neizvjesnosti, a u novoj sezoni čekaju vas uzbudljivi zapleti i novi likovi koji će unijeti dodatni nemir u priču.

Tajna uspješnosti serije „Žena“ krije se u emocijama i u teškim životnim situacijama koje kod publike izazivaju sažaljenje. Priča o Bahar, samohranoj majci dvoje djece, koja im daruje svoju ljubav i sebe, nasmijava ih u siromaštvu i tijekom njihove velike borbe za život, postala je sinonim za žensku snagu. S Bahar se smijemo i plačemo, njezina djeca oduševljavaju svojim nevinim pogledom na svijet, a Baharini prijatelji Arif (Feyyaz Dumanna) i Ceyda (Gökçe Eyüboglu) postaju utjeha i najveća podrška nesretnoj obitelji. Upravo ti likovi koji proživljavaju stvarne probleme brzo su se uvukli u srce gledatelja i učinili seriju toliko uspješnom. Odabir glumaca uistinu je fantastično pogođen, što se posebno odnosi na glavnu glumicu Özge Özpirinççi, koja je izvrsno dočarala stanje tužne žene i predivne majke i što je najvažnije - uspjela je prenijeti te duboke osjećaje publici koja u potpunosti suosjeća s njom. „Odrastanje u kući punoj ljubavi jedan je od najvećih darova mog djetinjstva i zahvaljujem mojoj obitelji što me u tim godinama toliko napunila ljubavlju da sam i neke loše stvari tijekom života uspjela smireno prihvatiti. Voljela bih da svako dijete može odrastati u kući poput moje, ali neki, nažalost, nisu te sreće - baš poput malenih anđela Nissan i Doruk kojima sam utjelovila majku i s kojima sam se povezala čim smo se upoznali“, rekla je Özge.

Serija „Žena“ (Kadin) počela je sa snimanjem 2017. u produkciji MF Yapim, a nastala je prema japanskom originalu „Woman - My Life For My Children“. Zbog velikog zanimanja publike te sadržajnog pomaka od dosad viđenih turskih serija, „Žena“ je već u prvim epizodama postala televizijskih hit pa su snimljene druga i treća sezona. Osvojila je i brojna priznanja od kojih svakako treba istaknuti Tokyo Drama Awards 2018. za najbolju televizijsku seriju, Özge Özpirinççi osvojila je nagradu za glavnu glumicu, a maleni Kubra Suzgun i Ali Semi Sefil za najbolje dječje glumce. „Neizmjerno smo ponosni zbog uspjeha koji je naša serija postigla u Turskoj i što su gledatelji prepoznali istinsku patnju jedne hrabre i ponosne žene“, poručili su iz MP Yapima.

