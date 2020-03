'Broj oporavljenih je sve veći, a smrtnost je manja od 2 posto'

Četvrta osoba zaražena koronavirusom u Varaždinu i 12. u Hrvatskoj mlađi je muškarac koji ima blaže simptome bolesti i u izolaciji je u varaždinskoj bolnici, izvijestio je u subotu načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Robert Vugrin te apelirao na ljude s rješenjem za samoizolaciju da se pridržavaju uputa.

- Radi se o obiteljskom kontaktu drugog bolesnika u Varaždinu. U Hrvatskoj ima 12 oboljelih od kojih je troje u Zagrebu, pet u Rijeci i četiri u Varaždinu. Stožer je cijeli dan u kontaktu sa stožerima - rekao je na konferenciji za novinare Davor Božinović.

- Zbog ozbiljne situaciji u Italiji apeliramo da odgodite putovanja u zahvaćena područja. Ulažemo sve napore kako bi situaciji u Hrvatskoj držali pod kontrolom. Naravno da će dosta toga ovisiti o organizaciji službi i cijelog posla ne samo u Hrvatskoj već i u nama susjednim zemljama - Sloveniji, BiH - rekao je Božinović.

Ministar Vili Beroš rekao je da situacija zasad zadovoljavajuća. 317 ljudi je testirano, a još pet nalaza je još na testiranju.

- Ima i dobrih vijesti - najavio je Beroš.

- Broj oporavljenih, kompletno oporavljenih je iz dana u dan sve veći i to su ohrabrujući podaci. I naši bolesnici su dobro, neki imaju manje simptome, no većina je s vrlo blagim simptomima. Prema najnovijim spoznajama, smrtnost je manja od dva posto, a više je razloga koji ukazuju na to. Dolaze nam novi podaci iz Kine, imamo naznake da se smanjuje broj smrtnosti i u Kini. Podaci iz Južne Koreje ukazuju da je smrtnost manja od jedan posto - objasnio je Beroš.

Pojasnio je i da se smrtnost korona virusa ne može tako lako usporediti sa smrtnosti gripe.

Alemka Markotić iz Klinike za infektivne bolesti rekla je da su bolesnici u dobrom stanju i naglasila još jednom važnost prevencije. Spomenula je rizične skupine kao što su bolesnici s kroničnim bolestima - oni koji imaju povišen tlak, šećer, probleme s plućima.

- To je ona skupina koja je problematična i mogu se dogoditi teži simptomi bolesti. Najnoviji podaci govore o tome da kod takvih bolesnika mogu ostati i kronične posljedice. Iznimno je važno da te kritične skupine izbjegavaju veće skupove i da se iznimno paze i čuvaju od potencijalno rizičnih kontakata - objasnila je Markotić.

Ministar Vili Beroš rekao je kako nema informacija da se netko ne pridržava izolacije. Doktorica Markotić je objasnila da je Hrvat koji je bio na kruzeru u Japanu otišao kući još u petak i da se osjeća dobro.

Na pitanje jesu li hrvatske vlasti u kontaktu s Hrvatima koji su bili u Maroku zajedno sa zaraženim čovjekom iz Slovenije, iz Stožera su poručili da su sa svima u kontaktu i da su poduzeli mjere.

- Radi se o liječniku koji se vratio iz Italije i kasnije razvio bolest, a prije toga je bio u kontaktu s dosta pacijenata među kojima su i hrvatski državljani. Poduzeli smo sve mjere koje treba. On je "izvan stroja" i ne može obavljati svoju djelatnost, a priroda posla je da može zaraziti svoje pacijente što je nepovoljna situacija. Još smo 20.1. izdali uputstvo o postupanju zdravstvenih djelatnika. Oni se moraju štitit i paziti. On nije bio na službenom putu i za vrijeme godišnjeg odmora je aktivirao virus negdje u Sjevernoj Italiji, a pretpostavljamo da on tu situaciju nije mogao kontrolirati, ali mu se to dogodilo. To se može dogoditi i nama. Naši ljudi koji putuju po svijetu - u Europi ima jako puno slučajeva, raste u Francuskoj i Njemačkoj, ali i Skandinaviji. Može se i nekome od naših to dogoditi, ali mi dajemo preporuke da se na mjesta ne ide ako se ne mora - poručili su.

