'Nove izbore žele samo oni koji imaju opasne političke ciljeve'

Milorad Pupovac (SDSS), jedan od partnera HDZ-a, progovara o aferi Mailovi, koja je rezultirala ostavkom potpredsjednice Vlade, zahtjevima oporbe za prijevremenim izborima, referendumskoj inicijativi za promjenu izbornog zakona, ali i odnosima Hrvatske i Srbije.

Express: Martina Dalić, nakon prvotnog odbijanja, podnijela je ostavku. Što je prevagnulo? Ona se pozvala na nezadovoljstvo koalicijskih partnera.

Koalicijski partneri su obvezni voditi računa o stabilnosti i političkoj kredibilnosti Vlade. Rukovođeni time, neki od partnera, među kojima i SDSS, smatrali su da se mora napraviti, ono što se mora napraviti. Voljeli bismo da do toga nije došlo, ali opterećenje je postalo preveliko i to je bio poteze koji je trebalo učiniti.

Express: Spomenuli ste politički kredibilitet Vlade. Je li on narušen aferom Mailovi i smatrate li da je dovoljna samo ostavka Martine Dalić?

Riješeno je najprvo pitanje izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. Kad su se u međuvremenu saznale nove činjenice, riješeno je pitanje potpredsjednice Vlade. Sada su se stekle pretpostavke da Vlada zauzme drugačiji smjer i ako je potrebno napravi dodatne poteze, koji će dodatno stabilizirati proces postizanja nagodbe i izlaska Agrokora iz krize te pružiti argumente javnosti da Vlada tome pristupa odgovorno.

Express: Na koje poteze mislite?

O tome što će biti potrebno napraviti razgovarat će se vrlo intenzivno unutar vladajuće koalicije. Nismo tu radi ničije avanture niti da bi ovaj posao dovršili s nečasnim otpustom. Ovdje smo da bi taj posao završili uspješno i bez tereta koji su se pojavili u jednoj fazi. Govorim o akterima, koji su u to bili uključeni operativno i koji su, bez obzira na moguće zasluge, nažalost kontaminirali jedan dobro započeti posao. Vlada i koalicija moraju pokazati maksimalnu odlučnost i spremnost da otklone sve što predstavlja teret za rad izvanredne uprave i funkcioniranje Vlade.

Express: Očekujete li daljnje objavljivanje mailova. Dio njih pokazuje da je premijer sve znao.

Trenutno najnepovoljnije za zemlju, ekonomiju i sam Agrokor je daljnje političko destabiliziranje i produbljivane političke krize, koja je ionako nekoliko godina prisutna u Hrvatskoj.

Svatko tko misli da postoji jednostavno rješenje za izlazak iz te političke krize ili je avanturist, pa mu je sasvim svejedno, ili nema dobre namjere, pa onda zna zašto to čini. Mi moramo učiniti sve da prestanemo biti taoci nasljeđa krize Agrokora i kontaminiranih postupaka ljudi, koji su rješavali krizu na način na koji su rješavali. U suprotnom naći ćemo se u političkom kaosu i na rubu ekonomskog ambisa.

Express: Martina Dalić i dalje otklanja svoju odgovornost, premjer govori o “malim sjenama”. Je li ova ostavka dovoljna?

Dogodilo se što se moralo dogoditi. To nije samo pitanje javne percepcije nego političke kulture. Na osnovi ovog iskustva Vlada treba zauzeti jasan politički smjer i djelovanje s novim transparentnim pristupom koji neće buditi sumnje. Svi se moramo naviknuti i Vlada se mora pripremiti na to da svojim postupanjem stvara novu kulturu kriznog menadžmenta u politici i ekonomiji, koja će sačuvati demokratski i zakonit karakter i koja neće otvarati prostor sumnjama. Članica smo EU i moramo se ponašati skladu s pravilima Unije, što od nas očekuju građani.

Express: Kako gledate na oporbu, poput čelnika SDP-a, koji zazivaju prijevremene izbore?

Opozicija ponekad mora govoriti ono u što ne vjeruje previše. Sasvim sam siguran da ima mnogo onih koji govore “izbori” i “ostavka Vlade” sad, a mole Boga da do toga ne dođe. Osim onih koji su se za to već pripremili ili se pripremaju da preuzmu vlast, a koji imaju debelu pozadinu koja nije političko-stranačka nego je druge vrste. A to je druga priča.

Express: Na koga mislite?

Na one koji se pokrivaju kritikom politike, a zapravo imaju vrlo netransparentne i opasne političke ciljeve.

