VLASTI UPOZORILE NA OPASNOST

Nove lavine u Austriji usmrtile pet skijaša, još se ne zna dob i nacionalnost žrtava

Piše HINA,
U petak je u novim lavinama u Austriji poginulo pet skijaša, izvijestile su vlasti, dodajući kako je to još jedan primjer sličnih nesreća sa smrtnim ishodima u ovoj zimskoj sezoni

Dvije su osobe pronađene mrtve nakon odrona u zapadnome skijalištu St. Anton am Arlberg. Žrtve su izvučene iz snijega, ali ih nije bilo moguće spasiti, rekao je glasnogovornik policije.

Od troje preostalih koje su spasioci uspjeli izvući iz snijega, jedan je skijaš podlegao ozljedama u večernjim satima u bolnici u koju su svi prevezeni.

Vlasti nisu u mogućnosti zasad objaviti pojedinosti o dobi ni nacionalnosti žrtava.

U Klösterleu, u pokrajini Vorarlberg, 39-godišnji Švicarac poginuo je dok se na snowboardu spuštao niz strmu padinu s 47-godišnjim Nijemcem.

39-godišnjak je pokrenuo snježnu plohu, čvršći, povezani sloj snijega koji leži na vrhu mekšeg, slabijeg sloja, nakon čega ga je snijeg u potpunosti zatrpao. Nijemac koji je bordao uz njega neozlijeđen je.

Ranije je 42-godišnji njemački skijaš poginuo u lavini u tirolskom skijalištu Naudersu. Mediji su prenijeli da je muškarac skijao izvan staze sa svojim 16-godišnjim sinom, koji je preživio, ali je u bolnici s teškim ozljedama, objavila je policija. Pokušavali su prijeći sjevernu padinu kada se odlomila ploha snijega široka oko 400 metara, odnijevši ih nizbrdo oko 200 do 300 metara.

U dijelovima Tirola posljednjih je dana palo do 40 centimetara svježeg snijega, zbog čega su vlasti upozorile skijaše i bordere da su okolnosti za izazivanje lavina i dalje vrlo opasne.

Samo ih je u srijedu u Tirolu zabilježeno više od 30. Pritom su u Tirolu i u susjednom Vorarlbergu poginule tri osobe.

