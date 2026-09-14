Vožnja automobila za neke bi mogla postati luksuz, cijene goriva opet skaču...
Nove loše vijesti za vozače! Gorivo će od utorka biti skuplje, Vlada je objavila nove cijene...
Nove loše vijesti za vozače, gorivo poskupljuje! "Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visine premija i trošarina zadržane su na nepromijenjenoj razini", stoji u priopćenju Vlade nakon telefonske sjednice.
"Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1235 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,0945 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike. Uredba stupa na snagu 15. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana", navode dalje iz Vlade
Nove cijene iznosit će:
- 1,73 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
- 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,06 EUR/l)
- 1,40 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
- 1,38 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
- 1,95 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg)
"Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile", pišu iz Vlade i navode cijene...
- 1,93 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,16 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,49 EUR/l za plavi dizel
- 1,49 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,19 EUR/kg za UNP za boce
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