Nove mjere u Istri: 'Ograničit ćemo gotovo sve djelatnosti'

Načelnik Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije Dino Kozlevac najavio je uvođenje novih i rigoroznijih mjera na području cijele Istre.

Istra je već ranije bila prva koja je uvela mjere koje postepeno uvode i brojne druge županije, a Kozlevac opciju karantene zasad ipak odbacuje:

- Puno je tu odluka koje prethodno treba donijeti. Za sada ćemo ograničiti sve osim nekoliko djelatnosti. Građani koji su u izolaciji ne smiju izlaziti iz kuća, trebamo zaoštriti režim na granici i razgovarati o unutarnjoj migraciji i tek nakon toga se može govoriti o tome. Karantena je krajnja mjera i o tome još ne razmišljamo.

- Mi takvu odluku niti ne možemo donijeti jer je to u ingerenciji Nacionalnog stožera. Mi možemo predložiti i preporučiti, no oni trebaju odlučiti - rekao je za Glas Istre. Svjestan je kako naposljetku to ionako nije direktno odluka županijskog Stožera, a u ponedjeljak su premijer Andrej Plenković i članovi nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu pričali o uvođenju zakona i centralizaciji donošenja odluka. Većina novih mjera, naročito onih rigoroznijih, trebalo bi stizati direktno s vrha.

Kozlevac se dotakao i Italije, koja je naročito relevantna s obzirom da Istra s njom graniči, a usput je građanima i poručio da ostanu kod kuće:

- Ako smo mjere zahvatili na vrijeme, onda ćemo izbjeći talijanski scenarij. Talijani su s mjerama krenuli prilično kasno i evo što im se događa. Sada su policajci s automatskim puškama na ulici i kontroliraju da netko ne izađe iz kuće. Nije vrijeme za posjete obiteljima, druženja, izlete. Najbolja mjera je ostanak u kući najmanje 14 dana - rekao je Kozlevac.

U Hrvatskoj je u utorak ujutro bilo 65 slučajeva zaraženih korona virusom.

