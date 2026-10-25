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ZATVORENI SLUČAJEVI

Nove nagodbe 'kninske kraljice' Josipe: Priznala sve, ide četiri godine u zatvor i plaća kaznu

Piše Ivan Pandžić,
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Nove nagodbe 'kninske kraljice' Josipe: Priznala sve, ide četiri godine u zatvor i plaća kaznu
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Zagreb: Nasmijana i radosna Josipa Rimac prisegnula u Saboru te postala zastupnica, 18.09.2015. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Nakon što se u rujnu nagodila za sređivanje ispita i poticaja, sada je Josipa Pleslić (bivša Rimac) sklopila nagodbe u još dvije preostale optužnice. Time je izbjegla bilo kakva daljnja suđenja neugodna i za HDZ

Ono što su 24sata najavila prije malo više od mjesec dana, sada se i dogodilo. Josipa Pleslić(bivša Rimac), nekadašnja HDZ-ova državna tajnica i gradonačelnica Knina se nagodila po još dvije optužnice. U rujnu je već sklopila jednu nagodbu po kojoj mora platiti 130.000 eura i ići 20 mjeseci u zatvor. Za sve tri optužnice, Afera Vjetroelektrane, sređivanje ispita, te slučaj Zadarskog sveučilišta ukupna nagodba glasi: četiri godine zatvora i plaćanje 410.000 eura. Rimac je zauzvrat priznala sva brojna kaznena djela koja su joj se stavljaju na teret. Sve ovo nam je neslužbeno potvrđeno, a službena objava će biti ovaj tjedan.

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Josipa Rimac je prvi puta uhićena u svibnju 2020. godine, dok je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave. Nakon otvaranje istrage na vidjelo je izašla koruptivna mreže koju je isplela svojim utjecajem. Od lobiranja za tvrtku CEMP Milenka Bašića za vjetroelektrane Krš-Pađene za što je dobivala mito od 40.000 kuna mjesečno, preko sređivanja stručnih ispita, kredita CEMP-u, sređivanja poticaja podobnim tvrtkama, pa do izmjena zakona koji bi omogućili samo određenim stočarima izdašne poticaje. U slučaju Zadarskog sveučilišta je optužena s tadašnjom dekanicom Dijanom Vican da je pomogla tvrtki Graditelj svratišta u čijem je stanu živjela.

Ovim nagodbama bivša "kninska kraljica", kako su joj tepali u HDZ-u, zatvorila procese protiv sebe iako je zadnjih šest godina tvrdila da je nevina i podnosila brojne žalbe kako bi pokušala osporiti optužnice. Kako je objavio novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković, prošli tjedan je Visoki kazneni sud odbio njene žalbe i u slučaju Vjetroelektrane i Zadarsko sveučilište, te su i te dvije optužnice postale pravomoćne, a nakon toga je otvoren put za nagodbu. Da se nije nagodila, počelo bi joj suđenje. 

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Na suđenju bi bili iznošeni brojni dokazi i poruke koje su istražitelji skupili, a pokazali bi i kako je funkcionirala koruptivna mreža u samom vrhu HDZ-ove vlasti. Ostaje vidjeti hoće li se nagoditi i ostali optuženi, što bi bilo logično jer je prvooptužena sve priznala, što im obranu čini znatno težom. 

Josipa Rimac ne bi ni bila u poziciji da je Plenković imenuje državnom tajnicom 2017. godine i da počini ova nedjela da je DORH obavio svoj posao početkom 2016. godine. Bračni par Rimac trebao je biti u optužnici kojom se teretila Josipina prijateljica Anna Marija Radić da im je nakon prvog, protuzakonito, dodijelila još dva državna stana u Kninu. Nacional je objavio i nacrt te optužnice gdje su bili bračni drugovi Rimac. Međutim, na inzistiranje tadašnjega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, tadašnja šefica Uskoka, Tamara Laptoš, pristaje optužiti samo Radić. Ta informacija nam je kasnije potvrđena. I tako je Radić osuđena na godinu dana da je dala protuzakonito stanove i plaćanje pola milijuna kuna štete, a nisu ni okrznuti oni koji su te stanove dobili. Presedanski je to slučaj. Ipak je tad Rimac bila voditeljica kampanje HDZ-a Tomislava Karamarka, koji je upravo preuzeo vlast u kratkotrajnoj vladi s Mostom. Nakon promjene na vrhu HDZ-a i pobjede Andreja Plenkovića na izborima 2016. godine, Rimac je imenovao državnom tajnicom u ljeto 2017. godine, a ona je sljedeće tri godine do uhićenja iskoristila za gradnju svoje koruptivne mreže.

Kada ode u zatvor po ovim nagodbama, Josipa može tražiti puštanje na slobodu nakon dvije godine i osam mjeseci jer će tada isteći dvije trećine kazne. Ako se bude dobro vladala, sud joj možda i udovolji. 

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