Nove optužbe protiv Madura i žene za mučenja Amerikanaca

Očekuje se da će tužitelji u New Yorku podići nove optužbe protiv bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge Cilije Flores. Sumnjiči ih se za ulogu u teškom mučenju američkih državljana koji su posljednjih godina bili zatočeni u venezuelanskim zatvorima.

Proširenje postojećeg slučaja

Savezni tužitelji pripremaju se proširiti kazneni slučaj protiv bivšeg čelnika Venezuele i njegove supruge. Prema izvorima upoznatima s istragom, nove optužbe izravno ih povezuju s torturom više od desetak američkih državljana.

Službena objava mogla bi uslijediti vrlo brzo, a istraga obuhvaća razdoblje kada je Maduro vodio represivni aparat u toj južnoameričkoj zemlji. Washington je ranije optuživao njegovu vladu da koristi uhićene Amerikance kao političke pijune za izvlačenje ustupaka i ublažavanje financijskih sankcija.

Osim Madura i njegove supruge, istražitelji su raspravljali o podizanju optužnica protiv još nekoliko osoba. Sumnja se da su i one imale izravnu ulogu u brutalnom zlostavljanju zatvorenika.

Stravična svjedočanstva iz zatvora

Detalji o identitetu svih žrtava još nisu službeno objavljeni, no neki bivši zatvorenici već su javno progovorili o strahotama koje su pretrpjeli. Među njima su veteran američkih marinaca Matthew Heath i Osman Khan, koji su oslobođeni u razmjeni zarobljenika krajem 2022. godine.

Oni su u svojoj tužbi naveli da su bili podvrgnuti simuliranom utapanju, elektrošokovima, prijetnjama seksualnim napadom, drogama koje mijenjaju um i dugim razdobljima provedenima u samici.

Zlostavljanje su potvrdili i američki naftni direktori, poznati kao skupina "CITGO 6", koji su u venezuelanskom pritvoru proveli gotovo pet godina prije nego što su pušteni na slobodu.

Većina tih zatvorenika bila je smještena u zloglasnom sjedištu Glavne uprave za vojnu protuobavještajnu službu. Izvješće Ujedinjenih naroda ranije je potvrdilo da je ta agencija redovito koristila metode mučenja kako bi izvukla informacije i kaznila političke protivnike.

Čekaju suđenje u Brooklynu

Američke vojne snage uhitile su Madura i Flores početkom siječnja ove godine u noćnoj akciji na predsjedničku palaču u Caracasu. Par je potom prebačen u Sjedinjene Američke Države kako bi se suočio s optužbama za urotu povezanu s uvozom tisuća tona kokaina i narušavanjem američke sigurnosti.

Trenutno se oboje nalaze u saveznom zatvoru u Brooklynu bez prava na jamčevinu, iako se očekuje da će Flores tražiti odlazak u kućni pritvor iz zdravstvenih razloga.

Odvjetnici bivšeg venezuelanskog predsjednika osporavaju zakonitost vojnog uhićenja i traže odbacivanje optužnice, tvrdeći da Maduro ima imunitet jer je u to vrijeme bio šef suverene države. Tužitelji s druge strane ističu da se trenutna venezuelanska vlada nije pridružila tom zahtjevu.

Bivši čelnik i njegova supruga izjasnili su se da nisu krivi, a početak suđenja zakazan je za lipanj 2027. godine.

​- Nismo dobili nikakvu obavijest o tome da bi mogle uslijediti dodatne optužbe - izjavio je Madurov odvjetnik Barry Pollack.