Nove serije i filmovi koje vas u siječnju čekaju na HBO GO-u

BARUT (GUNPOWDER)

London, 1605. Robert Catesby (Kit Harington), 33-godišnji sitni plemić iz Warwickshirea, osmišljava plan da raznese zgradu Parlamenta i ubije kralja. Čvrsti katolik u doba kada dominantno protestantska Engleska nemilosrdno progoni katolike, Catesby odbija odreći se svoje vjere, što ga dovodi na rub financijske, društvene i psihološke propasti. Vlast na čelu s glavnim špijunom kralja Jamesa Robertom Cecilom (Mark Gatiss) lovi, muči i ubija svećenike, a obične katolike ugnjetava i oduzima im vlasništvo. Ovaj napeti triler čija se radnja odvija u 17. stoljeću bavi se povijesnim okolnostima ove urote, odabirom ljudi koji su je izvršili, skupljanjem resursa za nju i zaprekama koje su se našle pred urotnicima.

Uz Kita Haringtona u Barutu glume i Liv Tyler, Peter Mullan, Mark Gatiss i Shaun Dooley



Foto: HBO

RASTAVA (DIVORCE), 2. sezona

Novi nastavci hit serije sa Sarah Jessicom Parker u glavnoj ulozi, od 15. 1.

„Rastava“ autorice Sharon Horgan (autorica i zvijezda serije „Katastrofa“), prati Frances (Sarah Jessica Parker) koja nakon više od deset godina braka i dvoje djece iznenada počne preispitivati svoj život i napet odnos s mužem Robertom (Thomas Haden Church).

Sarah Jessica Parker je za ulogu Frances u 1. sezoni prošle godine bila nominirana za Zlatni Globus.

Ako još uvijek niste pogledali 1. sezonu, svi nastavci vas također čekaju na HBO GO-u.

Foto: HBO

S ONE STRANE (BEYOND)

Od 19.1. na HBO GO stiže cijela prva sezona te premijera nove, 2. sezone

Glume: Jonathan Whitesell, Burkely Duffield, Michael McGrady

SF drama o mladiću koji se probudi iz kome nakon 12 godina i otkrije svoje nove nadnaravne moći koje ga uvlače u opasnu zavjeru.

Foto: HBO

BRITANIJA (Britannia)

Nova serija od 19.1.

Glume: David Morrissey, Kelly Reilly, Nikolaj Lie Kaas, Liana Cornell, Zoë Wanamaker

Kad Rimljani napadnu Britaniju 43. g. n. e., Kerra (Kelly Reilly), kći kralja Cantiija, prisiljena je zanemariti svoja neslaganja sa suparničkom kraljicom Antedijom (Zoë Wanamaker) kako bi se suočile sa svojim osvajačima. Rimljani, na čelu s generalom Aulom Platijem (David Morrissey), odlučni su uspjeti u onome u čemu Julije Cezar nije i osvojiti ovu mitsku zemlju na dalekom rubu Rimskog Carstva. Aulo je jak i žilav vođa, ali ima duboku tajnu koja prijeti njegovoj misiji. Plemena i druidi ujedinjuju se u borbi protiv Rimljana, a Kerri je dodijeljena najvažnija uloga u životu kao predvodnica otpora protiv moćne rimske vojske.



Foto: HBO

MOZAIK (Mosaic)

Nova serija od 23.1.

Redatelj: Steven Soderbergh

Glume: Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges, Paul Reubens

Steven Soderbergh i HBO predstavljaju šestodijelnu limitiranu seriju „Mozaik“, priču o strasti, intrigi i prijevari u režiji jednog od najvećih redatelja današnjice. Priča prati nestanak utjecajnog stanovnika pitoresknog Summita, Utah, u novogodišnjoj noći te period od 4 godine nakon tog događaja tijekom kojeg se pokušava otkriti istina iza zločina.

Foto: George Kraychyk

OSTALE SERIJE

Uz nove serije i nove sezone hit serija, sada je idealna prilika da pogledate prošlogodišnje hit serije poput „Sluškinjine priče“, „Taboo“ ili „Male laži“ ukoliko do sada niste (ili se ponovno prisjetite ako ste već gledali) – svi nastavci vas također čekaju na HBO GO-u, a tamo ćete naći i sve sezone kultnih serija poput „Igre prijestolja“, „Obitelji Soprano“, „Seks i grad“, „Momci s Madisona“, „Združene braće“ i mnogih drugih.

Foto: HBO

HIT FILMOVI

Uz veliki izbor novih i kultnih serija, na HBO GO-u možete pogledati i hit filmove poput „Čuvari galaksije vol. 2“, „Logan: Wolverine“, „Pirate s Kariba: Salazarova osveta“, ali i svih 8 filmova Ratova Zvijezda.

Foto: HBO

DJEČJI SADRŽAJ

Na HBO GO-u vas čeka i posebna „KIDS“ kategorija s neograničenim pristupom više od 350 sati najboljeg sadržaja za djecu i one koji se tako osjećaju – od Disney klasika poput „Kralja lavova“, „Potrage za Nemom“, „Trnoružice“ i „Mulan“ pa sve do animiranih serija poput „Spužva Bob Skockani“, „Dora i prijatelji“, „Operacija Šapa“ i mnogih drugih.



